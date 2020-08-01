Киев не выполняет достигнутые ранее договоренности в рамках подготовки обмена – Кобцева

Украинская сторона не выполняет ранее достигнутые договоренности в рамках подготовки к очередному обмену удерживаемыми лицами. Об этом по итогам состоявшихся видеоконференций Контактной группы и ее профильных подгрупп ЛИЦ заявила представитель Республики в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева."В вопросе поиска людей, в вопросах сопутствующих, в частности, по процессуальной очистке, с украинской стороной, к сожалению, мы не смогли получить какого-либо должного результата. Фактически мы наблюдаем манипулирование определенными обязательствами и невыполнение достигнутых ранее договоренностей", - сказала она.Кобцева пояснила, что все попытки украинской стороны обвинить представителей Республики в недопуске представителей Международного Комитета Красного Креста (МККК) к удерживаемым лицам "были сведены к нулю тем, что украинская сторона предъявляет претензии к представителям Республик, а сама не выполняет эти же обязательства"."На вопрос представителя Республики Кобцевой назвать дату, когда они (Киев) допускали представителей МККК к удерживаемым в связи с конфликтом лицам, в чьем освобождении заинтересованы Республики, представитель Украины не смогла ответить", - добавила она.Ранее Кобцева сообщала, что Республики Донбасса и Киев в ходе видеоконференции рабочей группы по гуманитарным вопросам Контактной группы договорились обменяться информацией о разыскиваемых лицах.Первый за два года крупный обмен удерживаемыми лицами между Республиками Донбасса и Киевом состоялся 29 декабря 2019 года в районе пункта пропуска через линию соприкосновения "Горловка-Майорское" в зоне ответственности ДНР. Тогда ЛНР передала украинской стороне 25 человек и получила 63. Предыдущий масштабный обмен удерживавшимися лицами между Республиками Донбасса и Киевом состоялся 27 декабря 2017 года. Тогда ЛНР передала украинской стороне 16 удерживаемых лиц, украинская сторона освободила 73 человека. В общей сложности в обмене участвовали более 300 человек.Вопрос обмена удерживаемыми лицами является одним из основных пунктов Минских соглашений.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".Для интенсификации деятельности Контактной группы в ее составе созданы четыре рабочие группы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений: по вопросам безопасности; по политическим вопросам; по вопросам внутренне перемещенных лиц и беженцев и гуманитарному содействию; по экономическим вопросам и вопросам восстановления.19 августа — Луганск