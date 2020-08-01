Гуманитарная группа не продвинулась ни по одному вопросу из-за действий Киева - Кобцева

Участники гуманитарной подгруппы Контактной группы не продвинулись ни по одному вопросу повестки из-за постановления Верховной Рады, которым "перечеркивается вообще смысл Минских соглашений". Об этом по итогам состоявшихся видеоконференций Контактной группы и ее профильных подгрупп ЛИЦ заявила представитель Республики в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева."По результатам работы гуманитарной группы, к сожалению, с украинской стороной мы не смогли продвинуться ни в одном вопросе", - сказала она.Кобцева пояснила, что "камнем преткновения стало постановление Верховной Рады о проведении очередных местных выборов, принятое в июле текущего года"."Потому что в этом постановлении Верховной Рады пунктом 4 перечеркивается вообще смысл Минских соглашений", - подчеркнула представитель Республики.В данном постановлении, в частности, Киев называет условием проведения выборов передачу Украине контроля над границей Республик с РФ, ликвидацию Народных милиций ЛНР и ДНР и введение в действие на всей территории Донбасса нынешних украинских законов. Данные требования прямо противоречат Минским соглашениям, которые предполагают предоставление региону особого статуса и проведение там выборов на условиях, согласованных непосредственно с представителями Донбасса, лишь после чего возможно решение вопроса о передаче контроля над границей."Киев должен письменно подтвердить свою готовность работать именно в тех категориях, которые были обозначены и проговорены в рамках заседания гуманитарной подгруппы и, конечно, сделать изменение в постановление Верховной Рады", - заявила Кобцева, отметив, что в противном случае "весь смысл достижения договоренностей между представителями Республик и Украиной просто аннулируется, сводится к нулю и не имеет права на существование".В ходе видеоконференции Контактной группы новый руководитель украинской делегации Леонид Кравчук пообещал попросить Верховную Раду пересмотреть постановление о местных выборах, которое запрещает их проведение на неподконтрольных Киеву территориях.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".Для интенсификации деятельности Контактной группы в ее составе созданы четыре рабочие группы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений: по вопросам безопасности; по политическим вопросам; по вопросам внутренне перемещенных лиц и беженцев и гуманитарному содействию; по экономическим вопросам и вопросам восстановления.19 августа — Луганск