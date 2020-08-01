В России ведётся разработка нового ручного пулемёта
Концерн «Калашников» разрабатывает по заказу Минобороны России новый ручной пулемёт. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Дмитрий Тарасов, передает RT.
«В результате войсковой эксплуатации опытной партии пулемётов РПК-16, в том числе их боевого применения, Минобороны смогло уточнить требования к данному виду оружия. И если ранее работа над РПК-16 велась концерном в инициативном порядке, то теперь мы занимаемся разработкой лёгкого пулемёта уже в рамках государственного оборонного заказа», — приводит РИА Новости его слова.
Тарасов уточнил, что прототип изделия под названием РПЛ-20 будет показан на форуме «Армия-2020».
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