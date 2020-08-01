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В России ведётся разработка нового ручного пулемёта

Sergey Сегодня, 09:0020Новости
В России ведётся разработка нового ручного пулемёта
Фото: © АО Концерн "Калашников"
Концерн «Калашников» разрабатывает по заказу Минобороны России новый ручной пулемёт. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Дмитрий Тарасов, передает RT.
«В результате войсковой эксплуатации опытной партии пулемётов РПК-16, в том числе их боевого применения, Минобороны смогло уточнить требования к данному виду оружия. И если ранее работа над РПК-16 велась концерном в инициативном порядке, то теперь мы занимаемся разработкой лёгкого пулемёта уже в рамках государственного оборонного заказа», — приводит РИА Новости его слова.

Тарасов уточнил, что прототип изделия под названием РПЛ-20 будет показан на форуме «Армия-2020».

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