В России ведётся разработка нового ручного пулемёта

«В результате войсковой эксплуатации опытной партии пулемётов РПК-16, в том числе их боевого применения, Минобороны смогло уточнить требования к данному виду оружия. И если ранее работа над РПК-16 велась концерном в инициативном порядке, то теперь мы занимаемся разработкой лёгкого пулемёта уже в рамках государственного оборонного заказа», — приводит РИА Новости его слова.

Фото: © АО Концерн "Калашников"Концерн «Калашников» разрабатывает по заказу Минобороны России новый ручной пулемёт. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Дмитрий Тарасов, передает RT.Тарасов уточнил, что прототип изделия под названием РПЛ-20 будет показан на форуме «Армия-2020».