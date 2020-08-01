Экс-сотрудник ФБР подделал документы по делу о "сговоре Трампа с Россией"

Фото: © REUTERS/Tom BrennerБывший юрист ФБР Кевин Клайнсмит признался в среду в фальсификации документов по делу против окружения Дональда Трампа, сообщил телеканал Fox News, передает РИА Новости.Приговор будет оглашен 10 декабря.Генеральный инспектор минюста обвинил Клайнсмита в фальсификации электронного письма относительно экс-сотрудника штаба Картера Пейджа. Клайнсмит заявил, что Пейдж не работал со спецслужбами страны, тогда как в действительности он в прошлом давал информацию ЦРУ. Основываясь на этом заявлении, минюст одобрил слежку за Пейджем с помощью ордера, выданного секретным судом.Трамп называет слежку за Пейджем в ходе предвыборной кампании "охотой на ведьм" и политическим скандалом, в котором винит администрацию бывшего президента Барака Обамы.Дело Клайнсмита — первое уголовное дело после того, как доклад генинспектора раскритиковал ФБР за методы ведения "российского расследования".Республиканцы в сенате расследуют обстоятельства слежки за Пейджем и другими экс-сотрудниками штаба Трампа. Слежка велась в рамках расследования слухов о "российских связях" Трампа, наличие которых опровергли Белый дом и Кремль и не подтвердил по итогам двухлетнего расследования спецпрокурор Роберт Мюллер. Мюллер выдвинул уголовные обвинения против ряда бывших сотрудников и друзей Трампа, но эти обвинения не касались предполагаемого "сговора с Россией". Против Пейджа обвинения не выдвигались.