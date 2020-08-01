Навального экстренно госпитализировали в Омске

"Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость", - сообщила Ярмыш.

Фото: © РИА Новости / Евгений ОдиноковСамолет, на котором Алексей Навальный возвращался в Москву из Томска, экстренно сел в Омске, сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш, передает РИА Новости."У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу", - написала Ярмыш на своей странице в Twitter.Она напомнила, что год назад, когда Навальный сидел в спецприемнике, он, по утверждениям ФБК, был отравлен.Главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1) Александр Мураховский рассказал РИА Новости, что Навальный находится в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое.