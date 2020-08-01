МИД Литвы предложил запретить Лукашенко въезд в страну
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью BNS заявил, что президента Белоруссии Александра Лукашенко внесли в список лиц, которым предлагается запретить въезд в страну. Перечень направлен на утверждение в МВД Литвы, передает RT.
«В этом списке, поимённо который я называть не стану, 32 человека, в том числе Александр Лукашенко», — сказал Линкявичюс.
По его словам, также в списке значатся должностные лица из ОМОНа, КГБ и избирательной комиссии Белоруссии.
Министр подчеркнул, что окончательное решение будет принято МВД Литвы.
Метки: {keywords}