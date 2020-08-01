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МИД Литвы предложил запретить Лукашенко въезд в страну

Sergey Сегодня, 09:4510Новости
МИД Литвы предложил запретить Лукашенко въезд в страну
Фото: Reuters
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью BNS заявил, что президента Белоруссии Александра Лукашенко внесли в список лиц, которым предлагается запретить въезд в страну. Перечень направлен на утверждение в МВД Литвы, передает RT.
«В этом списке, поимённо который я называть не стану, 32 человека, в том числе Александр Лукашенко», — сказал Линкявичюс.

По его словам, также в списке значатся должностные лица из ОМОНа, КГБ и избирательной комиссии Белоруссии.
Министр подчеркнул, что окончательное решение будет принято МВД Литвы.

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