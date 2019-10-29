Это просто прекрасно. Тихановская и Бернар Анри Леви. Фотография сделана в студии http://www.eesc.lt/ (обратите внимание на список спонсоров и партнеров - NED, USAID, NATO и прочие).Один из причастных к уничтожению Ливии и государственному перевороту на Украине и "простая домохозяйка/лидер нации".В 99-м Леви активно выступал в поддержку Армии освобождения Косова, призывая НАТО к бомбардировкам Югославии, несколько позже предлагал признать «президента Чеченской Республики Ичкерия» Масхадова.В 2013 году Бернар Леви настраивал международное сообщество против правительства в Сирии, и даже выпустил громкую статью с заголовком «Спасите Алеппо», в которой призывал действовать как в Ливии, но против «кровавого режима Башара Асада».К слову, французский либерал оказал сильное влияние на события в период «арабской весны» — в 2011 году он принимал участие в переговорах с мятежниками, а еще год спустя привез в Елисейский дворец представителей ливийской оппозиции и при поддержке Саркози помог достичь международного признания Национального переходного совета Ливии.На месте своего преступления.Украина — это шанс на перерождение для нынешней бездушной Европы.Происходящее здесь, на Украине имеет первостепенную важность для Европы, для Франции и для всего мира. Потому что сердце Европы бьётся в Киеве, потому что на сегодняшний день лучшие европейцы — это украинцы, потому что европейский дух живёт в Украине.Украина — это сердце Европы. Если Украину силой вернут в советскую обойму, Европа существовать не будет. Она духовно будет кончена.В прошлом году с Зеленским.Для лучшего понимания, какие силы прячутся за Тихановской и какую судьбу они готовят Белоруссии.Практика показывает, что в тех нестабильных странах, где появляется эта мразь, скоро начинает литься кровь, в товарных количествах.Борис Рожин