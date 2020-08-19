Донбасс. Оперативная лента военных событий 20.08.2020
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- Лента военных событий в Новороссии за 19.08.2020
09:00 Украинская сторона саботирует работу по обустройству контрольно-пропускных пунктов на линии соприкосновения в районах Счастья и Золотого.
Об этом по итогам состоявшихся видеоконференций Контактной группы и ее профильных подгрупп заявила представитель Республики в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева.
"На сегодняшний день со стороны Республик ведутся активно работы по созданию инфраструктуры (пунктов пропуска). Договоренность была обозначена, что ведутся работы зеркально (с Украиной). Работы, которые выполняются со стороны Республики, подтверждает в своих отчетах Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, а с украинской стороны не ведется никаких работ", - сказала она.
Кобцева сообщила о том, в ходе видеоконференции гумподгруппы на вопрос о том, почему работы не ведутся, представители украинской стороны ответили, что "Украине необходим меньший период времени для создания инфраструктуры (пунктов пропуска)".
"Таким заявлением они практически ушли от ответа на этот вопрос. То есть та договоренность, которая была обозначена изначально о зеркальности выполнения работ сторонами, украинской стороной нарушена", - заявила представитель Республики.
Она отметила, что "реализацию со стороны Украины какого-либо вида договоренностей, в том числе и по открытию дополнительных пунктов пропуска в районе населенных пунктов Счастье и Золотое", также ставит под сомнение постановление Верховной Рады о проведении осенью 2020 года местных выборов, которое противоречит Минским соглашениям. В данном постановлении, в частности, Киев называет условием проведения голосования передачу Украине контроля над границей Республик с РФ, ликвидацию Народных милиций ЛНР и ДНР и введение в действие на всей территории Донбасса нынешних украинских законов. Данные требования прямо противоречат Минским соглашениям, которые предполагают предоставление региону особого статуса и проведение там выборов на условиях, согласованных непосредственно с представителями Донбасса, лишь после чего возможно решение вопроса о передаче контроля над границей.
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