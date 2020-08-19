Донбасс. Оперативная лента военных событий 20.08.2020

"На сегодняшний день со стороны Республик ведутся активно работы по созданию инфраструктуры (пунктов пропуска). Договоренность была обозначена, что ведутся работы зеркально (с Украиной). Работы, которые выполняются со стороны Республики, подтверждает в своих отчетах Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, а с украинской стороны не ведется никаких работ", - сказала она.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 19.08.202009:00Об этом по итогам состоявшихся видеоконференций Контактной группы и ее профильных подгрупп заявила представитель Республики в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева.Кобцева сообщила о том, в ходе видеоконференции гумподгруппы на вопрос о том, почему работы не ведутся, представители украинской стороны ответили, что "Украине необходим меньший период времени для создания инфраструктуры (пунктов пропуска)"."Таким заявлением они практически ушли от ответа на этот вопрос. То есть та договоренность, которая была обозначена изначально о зеркальности выполнения работ сторонами, украинской стороной нарушена", - заявила представитель Республики.Она отметила, что "реализацию со стороны Украины какого-либо вида договоренностей, в том числе и по открытию дополнительных пунктов пропуска в районе населенных пунктов Счастье и Золотое", также ставит под сомнение постановление Верховной Рады о проведении осенью 2020 года местных выборов, которое противоречит Минским соглашениям. В данном постановлении, в частности, Киев называет условием проведения голосования передачу Украине контроля над границей Республик с РФ, ликвидацию Народных милиций ЛНР и ДНР и введение в действие на всей территории Донбасса нынешних украинских законов. Данные требования прямо противоречат Минским соглашениям, которые предполагают предоставление региону особого статуса и проведение там выборов на условиях, согласованных непосредственно с представителями Донбасса, лишь после чего возможно решение вопроса о передаче контроля над границей.