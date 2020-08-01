Андреевский флаг над Сьенфуэгосом: Корабли России вот-вот снова получат базу на Кубу

Разговоры о том, что Россия намерена вернуться на свои бывшие военные базы Камрань (Вьетнам) и Лурдес (Куба) ведутся, как минимум, последние лет пять. Ещё в 2016 году замминистра обороны, статс-секретарь генерал армии Николай Панков (то есть — лицо официальное) озвучивал идею такого возвращения. Планы Министерства обороны РФ на сей счет, правда, не расшифровывались. Мол, что надо — то и отправим в эти стратегические с точки зрения интересов России точки. Тем более, что места-то нами уже обжитые. Однако, до создания полноценных военных баз, как, например, в Хмеймим (Сирия), пока дело так и не дошло.Тем не менее, в США всякий раз, при любом подозрении по поводу возвращения российских баз на Кубу, да и во Вьетнам тоже, поднимают истерику и начинают грозить Москве ответными военными мерами. Так было и в октябре 2019 года, когда Гавану посетил тогда ещё в ранге премьер-министра Дмитрий Медведев, которого американцы заподозрили в сговоре с секретарём Центрального комитета Компартии Кубы Раулем Кастро о размещении российского военного контингента на Острове свободы. Впрочем, сам Медведев от этой темы отмахнулся в духе известной телепередачи: «Пусть говорят».Ранее, в ноябре 2018 года, американские страхи по этому поводу возникли после визита в Москву кубинского руководителя Мигеля Диас-Канеля, которого Соединенные Штаты также заподозрили в тайных переговорах с нашими военными.Ну, и едва ли не форменный скандал случился сразу и в Пентагоне, и Госдепе США, когда в феврале 2020 года на Кубе побывал с визитом главком ВМФ России адмирал Николай Евменов. Как тогда сообщал официальный представитель военно-морского ведомства Игорь Дыгало, Евменов «проведёт ряд встреч с руководством оборонного ведомства Республики Куба, а также посетит различные объекты и подразделения Военно-морских сил». В общем, как обычно, немногословно была прокомментирована цель поездки. Особых секретов не выдавая. Здесь можно предположить, что у российского адмирала был непростой интерес к кубинским «объектам», коль он на целых шесть дней оставил кресло главкома ВМФ и отправился на Кубу.С того визита Евменова на Кубу прошло уже полгода. Страсти в США по этому поводу как-то поулеглись, но, как видно, подозрения развеялись не до конца. На днях вновь возбудилась спикер (официальный представитель) Госдепа Морган Ортагус, которая заявила, что «создание базы российского ВМФ с развертыванием баллистических ракет (!) является прямым нарушением договоренностей между Москвой и Вашингтоном действующих со времен завершения Карибского кризиса». Одновременно и в Пентагоне сообщили, что рассматривают вариант применения силы и внимательно отслеживают военную активность русских у границ США «в зоне прямых американских интересов».Вряд ли нынешняя реакция г-жи Ортагус является запоздалой или непрофессиональной. Всё-таки она является ещё и действующим офицером ВМС США, ранее числилась аналитиком финансовой разведки, так что высказалась сейчас неспроста. Здесь можно предположить, что за минувшее после визита Евменова в Гавану время на тех объектах, которые он посетил, произошли некие изменения. Понятно, что полноценную военную базу построить там мы вряд ли успели. Ракеты тоже не завезли — в этом случае «громкость» американской истерики поднялся бы выше уровня спикера Госдепа. Что же тогда узрели в США в «российских угрозах» со стороны Кубы?Никто особо не скрывал, что визит главкома ВМФ России был связан не только с вопросами восстановления хилых кубинских ВМС (в их составе остались малый патрульный корабль, 6 ракетных катеров, 2 базовых и 3 рейдовых тральщика, гидрографическое судно и учебный корабль — все ещё советского производства), но и с модернизацией портов, в которые будут заходить для пополнения запасов корабли и подводные лодки российского флота.Здесь уместно вспомнить, что на Остров свободы в глубоководную бухту Сьенфуэгос ещё 1970-х годов периодически заходили АПЛ и надводные боевые корабли ВМФ СССР. И сейчас, скорее всего, возникла необходимость обновления этих причалов и береговых объектов под атомные российские подводные лодки, которые и без того скрытно несут боевое дежурство в Мексиканском заливе. Да и в других соседних регионах Мирового океана.Здесь можно вспомнить, в феврале нынешнего года на Острове свободы с рабочим визитом побывал и глава российского МИД Сергей Лавров, после чего посол РФ на Кубе Андрей Гуськов сообщил, что Москва готова рассмотреть возможные предложения Гаваны по укреплению оборонного потенциала страны. Он также отметил, что Россия готова выделить Кубе на экономические и военные проекты кредит в сумме свыше одного миллиарда евро. Не на эти ли средства в бухте Сьенфуэгос уже успели построить причалы для подлодок?В феврале 2020 года военный обозреватель «СП» Сергей Ищенко высказал предположение, что речь может идти о создании на Кубе второго зарубежного пункта материально-технического снабжения ВМФ России. «Первый, — упоминал автор, — уже много десятилетий надежно служит нам в сирийском порту Тартус и является одной из важнейших опор укрепления военного присутствия Москвы в Средиземном море и в целом на Ближнем Востоке. А желание российского политического и военного руководства таким же образом обосноваться и в Западном полушарии сомнений не вызывает. Особенно после того, как Вашингтон своевольно и в одностороннем порядке выбросил в мусорную корзину Договор о ракетах средней и меньшей дальности».Можно также провести аналогию с военной советской/российской базой в Камрани, которая эксплуатировалась нами с 1979-го по 2002 год. Россия там присутствует, пусть и малочисленным количеством специалистов. Камрань с её глубоководной бухтой в последнее время снова стала использоваться ВМФ РФ как материально-техническая база нашего Тихоокеанского флота, куда вновь заходят даже российские атомные подводные лодки. Решение о создании совместной базы было подписано Владимиром Путиным и президентом Вьетнама Чыонг Тан Шангом в ноябре 2013 года. За минувшее время российскими специалистами здесь был построен учебный центр для обучения вьетнамских подводников офицерами ВМФ РФ. ВМС Вьетнама также получила шесть подводных лодок класса «Варшавянка», построенных по контракту с Рособоронэкспортом. С ноября 2014 года между РФ и СРВ действует соглашение, которое установило нормы пользования российскими боевыми кораблями порта Камрань в упрощённом порядке (для захода требуется лишь уведомление портовых властей).На аэродроме в Камрани с весны 2014 года базируются российские топливозаправщики Ил-78, которые обеспечивают патрулирование стратегических бомбардировщиков Ту-95МС над Тихим океаном. Этот факт крайне нервирует США. Вашингтон даже обращался к руководству Вьетнама с предложением прекратить поддержку самолётов ВВС России, которую оказывает Ханой. Реакции, впрочем, не последовало и топливозаправщики регулярно появляются в Камрани. При этом речь о создании там полноценных баз ВМФ и ВКС не идёт. Да и не поднималась эта тема при обсуждениях на высшем уровне. И уже предоставленных нам Вьетнамом возможностей для материально-технического обеспечения российского флота и авиации предостаточно.Какой статус получит заранее приведший в неистовство Вашингтон будущий российский объект ВМФ на Кубе — ещё непонятно. Если как в сирийском варианте, то для прикрытия потребуется развернуть там же и средства ПВО, РЭБ и прочее. Опять же — статус будет другой. Территория как базы ВМФ в Тартусе и авиабазы в Хмеймиме — это на сегодня российская земля, безвозмездно переданная нам хозяевами в бессрочное пользование. Вьетнамский вариант несколько проще. Там речь идёт о совместном использовании базы, российские корабли и подводные лодки не стоят там на постоянной основе. Лишь заходят для пополнения запасов и ремонта.При любом раскладе сам факт нахождения ВМФ РФ на Кубе крайне нервирует Соединенные Штаты и побуждает к высказыванию разного рода угроз в адрес России. Впрочем, что может сделать враждебного Вашингтон в отношении Москвы? Ввести новые санкции? Как говорится: не смешите наши тапочки. В Минобороны России, отметив, что на Кубе в данный момент развернут пункт временного базирования ВМФ, который используется во время совместных маневров, заявили, что база будет действовать независимо от позиции США и их протестов.Виктор Сокирко