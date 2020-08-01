СБУ пыталась похитить в России одного из лидеров ополчения Донбасса

"Федеральной службой безопасности РФ в результате проведения спецоперации вскрыта и пресечена противоправная акция спецслужб Украины по похищению на территории России и насильственному перемещению на Украину гражданина РФ, одного из лидеров народного ополчения Донбасса, принимавшего активное участие в боевых действиях против ВСУ", - говорится в релизе.

Фото: © РИА Новости / Павел ЛисицынФедеральная служба безопасности помешала Службе безопасности Украины похитить в России одного из лидеров народного ополчения Донбасса и вывезти его на Украину, сообщила в четверг пресс-служба ФСБ РФ, передает РИА Новости.Организатором и координатором акции выступили украинцы Андрей Байдала и Игорь Мищенко. Байдала известен органам безопасности ДНР как внештатный сотрудник СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины, а также как доверенное лицо 5-го управления департамента контрразведки СБУ под псевдонимом Швед, отметили в пресс-службе ФСБ.В ДНР Байдала проходит по ряду уголовных дел как организатор совершенных и предотвращенных терактов в Донецке, в том числе убийства бывшего главы республики Александра Захарченко.Утверждается, что Байдала и Мищенко действовали по заданию и под общим руководством главы Департамента контрразведки СБУ Руснака и руководителя 5-го Управления ДКР СБУ Поклада.В частности, к операции причастен 4-й отдел этого управления, непосредственно ведущий работу с организованной преступностью на территории России; действовать украинские спецслужбы решили именно через российских бандитов.Для создания алиби фигурантам спецслужбы Украины заранее распространили в СМИ сообщение о "задержании Байдалы за незаконное хранение оружия". На деле он "осуществлял непосредственное личное руководство" операцией.Для похищения Байдала и Мищенко сформировали две группы из членов российской ОПГ, пообещав за работу 200 тысяч долларов и выплатив аванс в 50 тысяч долларов.В Следственном комитете в этом контексте добавили, что 30 июля в Подмосковье подозреваемые заманили потерпевшего в свой автомобиль "под предлогом приобретения недвижимости" и ударили электрошокером, однако тот "оказал активное сопротивление и смог покинуть автомобиль".Семерых фигурантов дела уже заключили под стражу, им предъявлено обвинение. Выясняется, кто еще имеет отношение к операции.