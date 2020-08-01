Представители властей обсудили с общественниками Стаханова перспективы работы (ФОТО)

Депутаты Народного Совета ЛНР от общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" и глава администрации Стаханова обсудили перспективы совместной работы с представителями органов самоорганизации населения города. Об этом сообщила пресс-служба движения."В конференц-зале администрации Стаханова 19 августа состоялась встреча с председателями уличных и квартальных комитетов, товариществ собственников недвижимости и жилищно-строительных кооперативов городов Стаханова, Ирмино и Алмазная. С ними общались депутаты Народного Совета ЛНР от ОД "Мир Луганщине" Андрей Губарев и Светлана Алешина, а также глава администрации города Сергей Жевлаков", – говорится в сообщении.Жевлаков почеркнул, что представители властей "готовы ответить на все вопросы и выслушать предложения" общественников."Это поможет нам лучше планировать свою работу, ничего не упустить и выбрать наиболее важные направления. Что-то мы делаем сейчас, что-то будем делать в ближайшее время. Благодаря нашим совместным усилиям и вашему активному участию в жизни города мы сможем быстрее реагировать на новые вызовы. Это будет правильный подход, который позволит получить лучший результат", – сказал он.Участники встречи обсудили вопросы работы градообразующих предприятий, городского общественного транспорта, водоснабжения, благоустройства города, социальной сферы, а также затронули проблемы вывоза мусора в частном секторе и появления несанкционированных свалок."Мы собрались для того, чтобы провести открытый диалог с представителями органов самоорганизации населения. Как отметил глава ЛНР Леонид Пасечник, основная задача общественного движения "Мир Луганщине" – это непосредственная работа с населением, решение проблемных вопросов, которые волнуют граждан", – обратился к собравшимся Губарев.Алешина отметила, что "одна из острых проблем, которая требует незамедлительного решения, – это борьба с распространением наркотической зависимости"."Я обращаюсь ко всем вам как людям, которые пользуются авторитетом в своих районах и на своих улицах: если вы узнаете о фактах продажи наркотиков, незамедлительно проинформируйте об этом правоохранительные органы. Также можно обратиться на горячую линию главы ЛНР или в проект "Горячая линия" ОД "Мир Луганщине", – сказала она.Координаторы проектов "Волонтер", "Горячая линия", "Молодая гвардия", "Дружина" и "Мы помним!" ОД "Мир Луганщине" рассказали об их деятельности и пригласили участников встречи к сотрудничеству.В завершение мероприятия представителям органов самоорганизации населения вручили канцелярские наборы от ОД "Мир Луганщине".Ранее аналогичные встречи прошли в Артемовском, Жовтневом, Каменнобродском и Ленинском районах Луганска.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.20 августа — Луганск