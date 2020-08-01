Комбриг ВСУ организовал поборы с желающих получить образование бойцов – Народная милиция

Командир одной из бригад ВСУ, действующей в зоне проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС"), организовал поборы с военнослужащих, желающих получить дополнительное профессиональное образование. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Через командиров батальонов командир 30-й бригады ВСУ (полковник Иван) Гараз приказал довести личному составу, что командование бригады за материальное вознаграждение готово способствовать убытию желающих в учебные центры. В настоящее время уже 60 военнослужащих заплатили от пяти до 10 тысяч (гривен) за возможность досрочно покинуть зону карательной операции и не участвовать в бессмысленной братоубийственной войне", – рассказал он.

Филипоненко пояснил, что "обеспокоенное низкой укомплектованностью преступное командование украинских соединений в зоне карательной операции вынуждено скрывать от подчиненных информацию о возможности получения дополнительного профессионального образования", уточнив, что "поводом для сокрытия сведений о наборе кандидатов на курсы в учебные центры ВСУ стали события месячной давности".

"В июле текущего года, после поступления в 24-ю бригаду распоряжения вышестоящего командования об отборе кандидатов в учебные центры, 367 боевиков написали рапорты о готовности убыть из зоны "ООС". Командир бригады (полковник Валерий) Гудзь, учитывая 60% укомплектованность бригады, доложил об отсутствии в бригаде желающих проходить обучение. После данного инцидента начальнику штаба бригады было приказано не доводить подобные телеграммы до личного состава, а сразу рапортовать в оперативно-тактическую группировку "Север" об отсутствии желающих", – рассказал офицер пресс-службы.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

20 августа — Луганск