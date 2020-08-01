ВСУ нарушили допмеры ради "красочных репортажей" украинских СМИ – Народная милиция

Киевские силовики четыре раза за сутки нарушили дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня, чтобы подготовить "красочные кадры" для журналистов украинских телеканалов, прибывших в зону проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС"). Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он напомнил, что, "по данным наблюдателей представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), за прошедшие сутки ВСУ четыре раза нарушили договоренности по соблюдению режима перемирия, в том числе один раз открыли огонь из стрелкового оружия по позициям защитников Республики в районе села Логвиново, а также трижды осуществляли подрывы окопных зарядов на своих позициях в районе населенного пункта Луганское".

"Все нарушения были осуществлены с личного разрешения командира 24-й бригады полковника (Валерия) Гудзя, их целью являлась подготовка красочных кадров для прибывших съемочных групп украинских телеканалов ICTV и "1+1", – сообщил Филипоненко.

Он уточнил, что "согласно редакционному заданию, журналистам было предписано осуществить съемку репортажей о быте украинских боевиков на передовых позициях, во время которых необходимо зафиксировать разрывы на прилегающих позициях, а также при возможности снять ведение огня с позиций Народной милиции".

"Во время работы съемочных групп на позициях первого батальона 24-й бригады в районе населенного пункта Луганское командиром батальона майором Куликовым был отдан приказ на ведение провокационного огня из стрелкового оружия с расчетом спровоцировать подразделения Народной милиции. Параллельно с этим на позициях соседней роты было осуществлено три подрыва окопных зарядов", – рассказал офицер пресс-службы.

Филипоненко проинформировал, что "в результате непрофессиональных действий украинских подрывников во время якобы контролируемого подрыва инженерного боеприпаса произошло возгорание сухой травы, а затем и склада временного хранения боеприпасов первой роты первого батальона", в итоге "при попытке самостоятельного тушения пожара в результате детонации боеприпасов двое военнослужащих получили осколочные ранения".

"По указанию командира бригады Гудзя работниками службы защиты государственной тайны 24-й бригады у журналистов были изъяты и отформатированы все устройства хранения данных. Недовольные действиями украинских боевиков корреспонденты намерены обратиться с жалобой на имя командующего "ООС". Основная претензия пропагандистов состоит в том, что с магнитных носителей были удалены все данные, включая ранее отснятые материалы, а также личные данные журналистов", – отметил представитель Народной милиции.

Он сообщил, что "в целях исключения обвинений Народной милиции ЛНР сведения о подрывах в рамках координационного механизма переданы украинской стороне через представительство в СЦКК".

Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением, которые вступили в силу с 00:01 27 июля, были согласованы Контактной группой в ходе видеоконференции, состоявшейся 22 июля. Меры по усилению режима прекращения включают: запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон; запрет на применение огня, включая снайперский; запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности; эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и уведомление о них координатора Контактной группы, который уведомляет об этом всех ее участников; создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в действующем составе; ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства вооруженных сил Украины и руководства Народных милиций ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов будет уведомлена Контактная группа.

Напомним, что участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

20 августа — Луганск