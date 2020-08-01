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С пропиской «ДНР» через КПП «Станица Луганская» в Украину не попасть — Telegram-каналы

robot Сегодня, 14:4527Новости
С пропиской «ДНР» через КПП «Станица Луганская» в Украину не попасть — Telegram-каналы
«Выезд в Украину через КПВВ Станица Луганская людей с пропиской в ДНР закрыт даже для тех, кто проехал в соседнюю республику через границу с Россией.
Не пропускает людей в Украину КПП ЛНР.
Будьте внимательны! Перевозчики довозят до КПВВ и бросают людей без возвращения денег и помощи в обратной дороге!» — говорится в сообщении Telegram-канала «Ситуация на блокпостах Донбасса»
Новости Региона - Сегодня, 13:39 298

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