С пропиской «ДНР» через КПП «Станица Луганская» в Украину не попасть — Telegram-каналы
«Выезд в Украину через КПВВ Станица Луганская людей с пропиской в ДНР закрыт даже для тех, кто проехал в соседнюю республику через границу с Россией.
Не пропускает людей в Украину КПП ЛНР.
Будьте внимательны! Перевозчики довозят до КПВВ и бросают людей без возвращения денег и помощи в обратной дороге!» — говорится в сообщении Telegram-канала «Ситуация на блокпостах Донбасса»
Новости Региона - Сегодня, 13:39 298
Не пропускает людей в Украину КПП ЛНР.
Будьте внимательны! Перевозчики довозят до КПВВ и бросают людей без возвращения денег и помощи в обратной дороге!» — говорится в сообщении Telegram-канала «Ситуация на блокпостах Донбасса»
Новости Региона - Сегодня, 13:39 298
Метки: {keywords}