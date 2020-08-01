В Одессе Приморский суд по ходатайству СБУ посадил под домашний арест жителя города, опубликовавшего на своей странице в Facebook герб СССР, изображение серпа и молота, пятиконечной звезды и портрет некоего коммунистического деятеля. Имя коммунистического деятеля, опубликованного на страницах социальных сетей неосторожным одесситом, журналисты не раскрывают, видимо, сами опасаются оказаться под домашним арестом.В СБУ решили, что действия мужчины подпадают под определения статьи 436-1 Уголовного кодекса Украины - распространение коммунистической символики. Распространение заключается в том, что потенциально картинки одессита могли увидеть миллионы пользователей соцсетей.После появления публикации на мужчину открыли уголовное дело и провели у него дома обыск, во время которого изъяли орудие преступления - компьютер, с помощью которого он заходил в интернет. В общем, родная страна может спать спокойно, враг не пройдет.Оголтелая борьба с определенной идеологией медленно, но верно превращается в шизофреническую борьбу с символикой, которая плавно перетекает в войну с историей.Что может быть крамольного в том, что человек разместил на своей странице официальные символы некогда существовавшего государства и портрет исторической личности? Какой это может нанести ущерб Украине? Быть может, он сопроводил данную символику определенным текстом, призывающим свергнуть существующий политический строй и вернуться к Союзу Советских Социалистических Республик? Сомневаюсь. Просто серп и молот, просто герб государства, которое еще совсем недавно было общим домом и для украинцев, и для русских.Теперь этому одесситу, просто ностальгирующему по советским временам, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет, а судья счел его настолько опасным для общества, что поместил под домашний арест.Идут годы, я старею, смотрю на жизнь более критично, особенно это касается прошлого, но по сей день не пойму, почему некоторые наши соседи так яростно пытаются вытравить из истории своих государств именно советский период.Индустриальный прорыв, развитие сельского хозяйства, триумф советской науки, полеты в космос, победа над фашизмом, повышение уровня грамотности населения – что именно из всего этого напрягает в советском прошлом украинских политиков?Десятки лет «свободная» Украина существовала именно благодаря советскому наследию, эксплуатируя построенные в советские времена предприятия и поднятые буквально с нуля отрасли. А теперь, когда все распродано, развалено и разворовано, вдруг заговорили о пагубном советском наследии.Советская эпоха – это данность, часть истории. Часть истории России, часть истории Украины и Белоруссии. И пусть сегодня белорусы и выступают за уход от «совкового социализма», многие из них осознают, что Белоруссия не рухнула в пучину экономического кризиса лишь потому, что руководство страны смогло сохранить построенные в советские времена предприятия и загрузить их работой.Можно по-разному относиться к советской эпохе. Можно ругать ее, у многих есть на то причины, можно хвалить, и это будет не лишним. Но бороться с историей, делать вид, что подобного периода на Украине никогда не было – глупо и недальновидно. История не должна служить действующему политическому режиму. Она должна объективно освещать события, которые происходили в прошлом. Нейтрально, беспристрастно, с точки зрения разумного, думающего человека.Я всегда задумывался над тем, почему лидеры некоторых стран постсоветского пространства так яростно борются с советским прошлым, пытаясь напрочь выбелить его из истории. Какой в этом смысл? Зачем умалчивать о том, что происходило в принципе без твоего участия? Зачем запрещать людям интересоваться прошлым своей страны? В какой-то момент я осознал, в чем кроется причина того, что за демонстрацию серпа и молота, а также герба СССР на странице в социальной сети можно получить от 2 до 5 лет реального заключения.Просто они боятся, что их будут сравнивать с лидерами советских времен и это сравнение будет отнюдь не в их пользу. Вот взять, допустим, упомянутую выше Украину. Президент-клоун сменил на посту президента-алкоголика. Чем он могут похвастаться? Какими достижениями и свершениями пестрят их биографии? Развал промышленности сельского хозяйства? Гонения на инакомыслящих, гражданская война на Юго-Востоке? Полная зависимость от США? Что они сделали такого, чтобы им не было стыдно при одном упоминании о некоторых руководителях СССР. Сложный вопрос. В общем, братья-украинцы, пока не выберите себе нормального президента, того, кому будет не стыдно за свои поступки, за свое прошлое, будете сидеть за все. Ибо ваша память, ваше желание сравнивать и делать выводы сегодня является реальной угрозой для существующего на Украине политического строя.Алексей Зотье