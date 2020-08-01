Министр иностранных дел Польши ушел в отставку

Белорусский оппозиционер Цепкало, который сбежал от Лукашенко сначала в Россию, затем на Украину, а теперь уже в Польшу, встретился с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем. На встрече обсудили создание польско-американского (!) фонда для помощи забастовкам в Белоруссии.Экс-кандидат рассказал, что на встрече с Чапутовичем он вместе со своей супругой «выразил благодарность Польше за поддержку гражданского общества» Белоруссии.По словам Цепкало, глава МИД Польши знает о том, что белорусский народ «полон решимости и желает добиться мирных перемен».«Для обычных людей очень важно понять, что они не останутся одни со своими проблемами…, в частности тех, кто был ранен во время протестов или бастует на предприятиях»Такое вот оно "невмешательство в дела суверенного государства".В тот же день Чапутович подал в отставку.Официально это объяснили тем, что после президентских выборов "самое время сменить министра иностранных дел".Вот так вот совпало. Я бы предположил, что "на белорусском направлении что-то пошло не так".Борис Рожин