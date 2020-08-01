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В Кремле ответили на сообщения о переговорах с белорусской оппозицией

root Сегодня, 15:3020Новости
В Кремле ответили на сообщения о переговорах с белорусской оппозицией
Фото: Reuters
В Кремле считают, что диалог России с белорусской оппозицией стал бы вмешательством во внутренние дела, так как дискуссия должна быть внутри страны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
"Мы воздержимся от каких-либо комментариев на этот счет. Еще раз повторяю, идентифицировать, именовать внутрибелорусские проблемы должны белорусские власти в диалоге с представителями тех, кто выражает протест. И мы не стали бы сейчас в этот протест никоим образом вмешиваться, тем более сейчас на самой горячей стадии", - сказал Песков журналистам.

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