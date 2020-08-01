Жители Голубовского сомневаются в длительном соблюдении перемирия киевскими силовиками

Жители входящего в состав Кировска поселка Голубовское сомневаются в длительном соблюдении киевскими силовиками дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня. Об этом ЛИЦ рассказывает жительница прифронтового населенного пункта Юлия.ГЛОБАЛЬНАЯ ТИШИНАКак ни странно, сейчас в поселке тихо. Первые дни (действия дополнительных мер), наверное, до 1 августа, еще постреливали, слышно было стрелковое оружие, а сейчас тишина глобальная. Слышно только, что техника гудит у них (ВСУ) на позициях. Нам хорошо слышно, потому что мы рядом живем – с одной стороны 300 метров, а с другой – почти километр.Мы знаем, что это перемирие долго не продлится и, скорее всего, закончится уже в ближайшие дни. Мы просто не верим в то, что это так просто возьмет и закончится. Мы так живем с самого начала и привыкли к этому. Страшно конечно. Особенно по ночам, когда слышен собачий лай, переживаем, чтобы в поселок не зашел противник. А днем отвлекаешься от этого всего. Так как мы живем в сельской местности, работы достаточно. Занимаемся сельским хозяйством, сейчас сезон консервации, поэтому без занятия не сидим.СТРЕМИТЬСЯ К МИРНОЙ ЖИЗНИСейчас в поселке увеличилось количество культурных мероприятий. Например, к нам приезжал Луганский (академический) театр кукол, скоро приедут артисты (Луганской академической) филармонии, то есть мы стараемся стремиться к мирной жизни.Также точно не скажу, но около 100 детей школьного возраста в нашем поселке есть. Наша школа недействующая из-за того, что учащимся в ней будет небезопасно, так как она расположена близко к украинским позициям, поэтому наши дети ездят в Кировск. До войны, конечно, населения, и детей в том числе, раза в три было больше. Многие уехали, но много у нас и родилось. Дети рождаются, и поселок живет, несмотря на то, что мы находимся на линии фронта.***Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением, которые вступили в силу с 00:01 27 июля, были согласованы Контактной группой в ходе видеоконференции, состоявшейся 22 июля. Меры по усилению режима прекращения включают: запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон; запрет на применение огня, включая снайперский; запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности; эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и уведомление о них координатора Контактной группы, который уведомляет об этом всех ее участников; создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в действующем составе; ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства вооруженных сил Украины и руководства Народных милиций ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов будет уведомлена Контактная группа.Напомним, что участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".20 августа — Луганск