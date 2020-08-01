Глава ЛНР поручил местным властям выполнить в срок программу поддержки объектов жилфонда (ФОТО)

Глава ЛНР Леонид Пасечник поручил руководителям администраций городов и районов Республики строго в срок выполнить госпрограмму по поддержке в надлежащем состоянии объектов жилого фонда и социальной сферы ЛНР."Госпрограмма по поддержке в надлежащем состоянии объектов жилого фонда и социальной сферы ЛНР должна быть выполнена в строгом соответствии с установленными сроками. Прошу глав администраций докладывать о возникающих препятствиях для недопущения срыва графика проведения работ", - написал он на своей странице в сети микроблогов Twitter.Ранее Пасечник поручил главам администраций городов и районов Республики проработать дорожные карты реализации мероприятий государственных целевых программ, касающихся, в том числе, подготовки социальных объектов к осенне-зимнему периоду.20 августа — Луганск