Киев профанацией мирных инициатив показывает свою зависимость от Запада – депутат

Киевская власть профанацией процесса мирного урегулирования конфликта в Донбассе показывает свою зависимость от западных кураторов. Об этом заявил депутат Народного совета ЛНР Вячеслав Светлов.

"Профанация процесса мирного урегулирования вооруженного конфликта со стороны Украины показывает неспособность киевской власти к формированию какой-либо внешнеполитической повестки государства. То, что "незалэжной" управляют западные кураторы, уже давно очевидно, каждый новый виток конфликта только доказывает это", – сказал он.

Светлов уточнил, что "Киев продолжает топтаться на месте, так как не может принимать никаких существенных действий без указки западных хозяев".

"Что говорить о выборах, об особом статусе, если даже работа механизма прямой связи по реагированию на инциденты через Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня блокируется именно киевской стороной. Наши дипломаты при поддержке представителей Российской Федерации так долго добивались согласования дополнительных мер по прекращению огня, но команда нынешнего президента Украины (Владимира Зеленского) не смогла обеспечить и их выполнения", – отметил депутат.

Он добавил, что "трудно говорить и о каких-либо существенных подвижках в переговорном процессе в результате вхождения в Контактную группу (нового руководителя украинской делегации, первого президента Украины Леонида) Кравчука", так как "все его слова по факту являются переливанием из пустого в порожнее и не несут совершенно никакого реального эффекта".

"Подобное поведение украинской стороны ставит под сомнение ее легитимность, ведь все мы прекрасно понимаем, что простые жители Украины на выборах голосовали против войны, а в итоге оказались обмануты продажным комиком", – подчеркнул Светлов.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

20 августа — Луганск