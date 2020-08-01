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Жители Стаханова открыли памятную доску почетному гражданину города Ивану Свидовскому (ФОТО)

root Сегодня, 18:4522Новости
Жители Стаханова открыли памятную доску почетному гражданину города Ивану Свидовскому (ФОТО)






























Жители Стаханова открыли мемориальную доску ветерану труда, отличнику образования УССР, почетному гражданину города Ивану Свидовскому. Об этом сообщили в отделе внутренней политики и информации администрации Стаханова.
"В преддверии 85-летия стахановского движения, Дня города и Дня шахтера в Стаханове состоялась церемония открытия мемориальной доски ветерану труда, отличнику образования УССР, почетному гражданину города Ивану Григорьевичу Свидовскому. Памятная доска установлена на стене дома № 13 по улице Олимпийская, где жил ветеран", – говорится в сообщении.
На церемонии открытия присутствовали член Общественной палаты ЛНР Людмила Луганская, представители администрации Стаханова и городского совета ветеранов, родные и близкие Свидовского.
Почетное право открыть мемориальную доску было предоставлено заместителю главы администрации Стаханова Тамаре Ковтун и председателю городского совета ветеранов Евгению Шумейко.
"Год назад ушел из жизни почетный гражданин Стаханова Иван Свидовский, который большую часть жизни трудился на благо города. Иван Григорьевич был мудрым руководителем и опытным педагогом, он первым возглавил школу № 10, которая под его руководством достигла очень хороших показателей. Но главное – он был человеком с большим сердцем, всегда приходил на помощь каждому, кто в этом нуждался. Пусть светлая память о нем сохранится в сердцах стахановчан на многие годы", – сказала Ковтун.
Шумейко отметил, что в Стаханове сложилась традиция накануне празднования Дня города вспоминать людей, которые многое сделали для его становления и развития.
"Иван Григорьевич был профессионалом высокого уровня, ответственным и чутким руководителем, хорошим товарищем. Он внес весомый вклад в воспитание не одного поколения юных жителей Стаханова. Память об этом человеке всегда будет жить в сердцах горожан", – обратился он к собравшимся.
Внучка Свидовского Анна подчеркнула, что дедушка является для нее "примером того, как нужно трудиться и любить свою профессию".
"Он посвятил более 30 лет педагогическому труду и смог сделать школу № 10 одной из лучших в городе. Я тоже являюсь выпускницей этой школы, а моя младшая сестра продолжает там учиться. От лица всей нашей семьи я хочу поблагодарить всех, кто пришел на это мероприятие. Спасибо, что помните о лучших людях нашего города", – сказала она.
Для участников церемонии выступил хор ветеранов войны и труда "Гвардия".
Иван Свидовский родился 31 мая 1946 года в Славяносербском районе. Начал трудовую деятельность в 1969 году, работая учителем биологии в общеобразовательной школе № 8 Стаханова. В 1984 году был назначен на должность директора общеобразовательной школы № 29, а в 1993-м возглавил школу-новостройку № 10, которая по его инициативе получила статус специализированной с углубленным изучением информатики. С 2002 по 2006 год Свидовский занимал должность секретаря Стахановского городского совета. В 1986 году был награжден нагрудным знаком "Отличник образования УССР", а в 2010 году – знаком "За заслуги перед городом Стаханов". В 2018 году присвоено звание "Почетный гражданин Стаханова".
После выхода на пенсию Свидовский остался работать в системе образования на должности методиста городского методического кабинета. Принимал активное участие в общественной жизни Стаханова, являлся членом президиума городского совета ветеранов. Умер в 2019 году.
20 августа — Луганск

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