Красный Луч благодаря поддержке главы ЛНР реконструирует центральную площадь города (ФОТО)

Власти Красного Луча благодаря поддержке главы ЛНР Леонида Пасечника реконструируют центральную площадь города. Об этом сообщили в горадминистрации."В Красном Луче начаты работы по снятию верхнего слоя асфальтового покрытия на центральной городской площади имени Кирова, где впоследствии будет уложена новая тротуарная плитка. Финансирование будет осуществляться благодаря содействию главы ЛНР Леонида Пасечника, который принял такое решение в ходе рабочего визита в город Красный Луч 23 июня текущего года", - говорится в сообщении.Глава администрации Красного Луча Сергей Рыбальченко рассказал, что на площади уже несколько десятилетий не менялось асфальтное покрытие, а она является одним из любимых мест для прогулок горожан."После того как Леонид Иванович Пасечник посетил Красный Луч и увидел неудовлетворительное состояние покрытия площади им было принято решение о реконструкции. По проекту на площади вместо старого асфальта будет выложена новая тротуарная плитка. Ориентировочные сроки окончания работ – конец октября этого года", - уточнил он.20 августа — Луганск