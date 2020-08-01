Су-30СМ поднимался на перехват самолётов стран НАТО над Чёрным морем

«Для опознавания и недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель Су-30СМ из состава дежурных сил Южного военного округа», — говорится в сообщении.

Фото: РИА НовостиРоссийский истребитель Су-30СМ поднимался для перехвата самолётов-разведчиков Франции и Великобритании над нейтральными водами Чёрного моря. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной, передает RT.Как отмечается, приближающиеся к границе России воздушные цели были обнаружены 20 августа.Цели были опознаны как самолёты-разведчики Atlantiс-II французских ВМС и Sentinel-R1 — британских. В итоге они повернули обратно, нарушений не допущено.Накануне Су-27 сопровождал самолёт-разведчик RC-135 ВВС США над Балтикой.