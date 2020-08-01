Зеленский заявил, что Крым В«обязательно вернётсяВ» в состав Украины

«Совсем рядом украинский Крым, и он обязательно к нам вернётся», — сказал Зеленский.

Фото: РИА НовостиУкраинский президент Владимир Зеленский во время поездки в Херсонскую область заявил, что Крым «обязательно вернётся» в состав Украины. Об этом сообщает УНИАН, передает RT.При этом он считает, что «возвращение» полуострова «произойдёт гораздо быстрее», когда рядом с Крымом будет «цветущая, сияющая, успешная» Херсонская область.Ранее Зеленский заявлял о намерении «вернуть вопрос Крыма» на повестку дня.Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт. Путин отмечал, что референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.