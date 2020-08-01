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Зеленский заявил, что Крым В«обязательно вернётсяВ» в состав Украины

root Сегодня, 19:3014Новости
Зеленский заявил, что Крым В«обязательно вернётсяВ» в состав Украины
Фото: РИА Новости
Украинский президент Владимир Зеленский во время поездки в Херсонскую область заявил, что Крым «обязательно вернётся» в состав Украины. Об этом сообщает УНИАН, передает RT.
«Совсем рядом украинский Крым, и он обязательно к нам вернётся», — сказал Зеленский.

При этом он считает, что «возвращение» полуострова «произойдёт гораздо быстрее», когда рядом с Крымом будет «цветущая, сияющая, успешная» Херсонская область.
Ранее Зеленский заявлял о намерении «вернуть вопрос Крыма» на повестку дня.
Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт. Путин отмечал, что референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

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