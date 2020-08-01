Шахта "Комсомольская" госкомпании "Востокуголь" ввела в эксплуатацию новую лаву (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦШахта "Комсомольская" производственного подразделения шахтоуправления "Ясеновское" государственного унитарного предприятия "Республиканская топливная компания "Востокуголь" ввела в эксплуатацию новую лаву. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.С работой новой лавы ознакомились исполняющий обязанности министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Александр Трофименко и генеральный директор госпредприятия "Востокуголь" Владимир Шатохин."Сегодня уже можно сказать: введена в эксплуатацию 34-я восточная лава пласта h-8 по шахте "Комсомольской, - сказал Трофименко. - Хотел бы поблагодарить как руководство предприятия "Востокуголь", так и весь коллектив шахты "Комсомольской" за добросовестное отношение к своим обязанностям, за ввод этой лавы и, соответственно, за перспективу развития нашего предприятия".Шатохин напомнил, что это вторая из 10 новых лав, которые "Востокуголь" планирует подготовить за счет средств из государственного бюджета Республики и ввести в эксплуатацию до конца текущего года."Лава очень перспективная, она должна работать (добывать) не менее 1,5 тысячи тонн в сутки. Запаса здесь порядка 300 тысяч тонн – это коллектив участка полностью обеспечен работой на год", - рассказал генеральный директор, уточнив, что "Востокуголь" планирует сделать "Комсомольскую" самой "загруженной" шахтой Республики.Он отметил, что "очень большие задачи стоят перед шахтой "Комсомольская"."К концу 2021 года мы видим работу четырех лав и объем добычи, который должен превышать 5-6 тысяч тонн в сутки", - пояснил Шатохин."Мы видим, что выполняется программа развития, введена уже вторая лава, и также мы надеемся, что своевременно будут введены и все остальные лавы, которые планировались. Это обеспечит стабильную выплату заработной платы и ее стабильное повышение", - сказал председатель Федерации профсоюзов ЛНР Игорь Рябушкин.Бригадир горнорабочих очистного забоя Андрей Исаев рассказал, что работает на шахте уже 18 из 35 лет своей жизни."Долго очень ждали, люди ждали угля. Запуск лавы для них как Новый год. Соскучились очень за углем, коллектив доволен, уже вышли на добычу 1,6 тысячи (тонн) в сутки. Надеемся наверстывать еще больше", - сказал он.Бригадир подчеркнул, что на данной шахте добывается самый востребованный сорт каменного угля – антрацит, а ввод новой лавы дает шахтерам уверенность в завтрашнем дне, в своевременной выплате зарплаты.Напомним, шахтеры Республиканской топливной компании "Востокуголь" более чем за два месяца с момента создания предприятия подняли на-гора 1 млн т угля."Востокуголь" объединяет 56 предприятий, на которых трудятся более 30 тыс. человек.Правительство ЛНР анонсировало программу по реорганизации угольной отрасли Республики, основные задачи которой определил глава ЛНР Леонид Пасечник. Он также заявил, что созданное в результате реорганизации угольной промышленности госпредприятие "Востокуголь" станет локомотивом, движущим экономику Республики.20 августа — Луганск