Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

СБУ назвала фейком заявление ФСБ о срыве похищения лидера ополчения

Sergey Сегодня, 20:300Новости
СБУ назвала фейком заявление ФСБ о срыве похищения лидера ополчения
Фото: © Служба безопасности Украины
Служба безопасности Украины (СБУ) назвала фейком заявление ФСБ о пресечении операции украинских спецслужб по похищению одного из лидеров ополчения Донбасса. Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой СБУ, передает RT.
«Обнародованная информация является продолжением цепи обычных фейков российской стороны. И даже этот фейк свидетельствует — Россия защищает и поддерживает боевиков», — говорится в сообщении.

Ранее в ФСБ заявили, что пресекли попытку украинских спецслужб похитить на территории России одного из лидеров народного ополчения Донбасса.
В ходе операции были задержаны семь человек.

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: