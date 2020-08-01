СБУ назвала фейком заявление ФСБ о срыве похищения лидера ополчения

«Обнародованная информация является продолжением цепи обычных фейков российской стороны. И даже этот фейк свидетельствует — Россия защищает и поддерживает боевиков», — говорится в сообщении.

Фото: © Служба безопасности УкраиныСлужба безопасности Украины (СБУ) назвала фейком заявление ФСБ о пресечении операции украинских спецслужб по похищению одного из лидеров ополчения Донбасса. Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой СБУ, передает RT.Ранее в ФСБ заявили, что пресекли попытку украинских спецслужб похитить на территории России одного из лидеров народного ополчения Донбасса.В ходе операции были задержаны семь человек.