Профсоюз угольщиков Краснодона наградил победителей фотоконкурса ко Дню шахтера (ФОТО)

Краснодонская территориальная организация профсоюза работников угольной промышленности ЛНР наградила победителей фотоконкурса "Мы носим гордое имя Шахтеры", посвященного Дню шахтера и 85-летию стахановского движения. Об этом сообщили в Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР."В Краснодоне состоялась церемония награждения победителей фотоконкурса "Мы носим гордое имя Шахтеры", инициатором проведения которого выступила Краснодонская территориальная организация профсоюза работников угольной промышленности ЛНР. Участники прислали на конкурс более 70 работ, из которых жюри выбрало лучшие", – говорится в сообщении.В ФП уточнили, что победители трех номинаций – "Я – шахтер", "Покорители подземных горизонтов" и "Наша кормилица" – получили грамоты и денежные призы.В номинации "Я – шахтер" победу одержал горнорабочий очистного забоя участка № 3 шахты "Самсоновская-Западная" Виталий Мумжиев. Второе место разделили горный мастер участка шахты "Молодогвардейская" Виталий Коваль и проходчик шахты "Самсоновская-Западная" Игорь Осташков. Третье место заняли работник шахты "Самсоновская-Западная" Альгис Лимба, горняк шахты "Суходольская-Восточная" Сергей Шевченко и подземный электрослесарь шахты "Самсоновская-Западная" Артем Дудин.В номинации "Покорители подземных горизонтов" первое место разделили подземный электрослесарь шахты "Суходольская-Восточная" Игорь Виничук, работник этой же шахты Олег Чистов Олег Анатольевич и представитель центральной обогатительной фабрики "Дуванская" Геннадий Колтовсков. Вторыми стали работница шахты "Молодогвардейская" Елена Ефименко и помощник начальника участка шахты "Самсоновская-Западная" Александр Харлашин.В номинации "Наша кормилица" лучшим стал заместитель начальника участка шахты имени Николая Баракова Роман Хаперский, второе место заняла работница горно-обогатительной фабрики "Самсоновская" Лариса Дунаева. Третьими были признаны представитель шахтоуправления "Самсоновское-Западное" Александр Кравченко, работник автобазы Светлана Мордвина и горнорабочий шахты имени Баракова Сергей Лукьянчиков.Председатель Краснодонской терорганизации профсоюза работников угольной промышленности ЛНР Николай Работин поздравил победителей с наступающим Днем шахтера и поблагодарил за активное участие в конкурсе.Напомним, в ночь с 30 на 31 августа 1935 года рабочий шахты "Центральная-Ирмино" Алексей Стаханов установил рекорд, добыв 102 тонны угля при норме в семь тонн. Трудовое достижение горняка послужило началом для организации всесоюзного стахановского движения.День шахтера установлен указом главы ЛНР и отмечается ежегодно в последнее воскресенье августа.20 августа — Луганск