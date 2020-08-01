Синоптики прогнозируют днем 21 августа в ЛНР до 32 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 21 августа будет колебаться от 15 градусов тепла ночью до 32 градусов выше нуля днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 20 августа до 21:00 21 августа на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без существенных осадков, днем местами гроза, ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15-20, днем 27-32 градуса", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 15-17 градусов выше нуля, днем – 29-31 градус тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 17-19 градусов ночью и 28-30 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 16-18 градусов тепла ночью до плюс 29-31 градуса днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 21 августа метеорологи отмечали в 1884 году – плюс 5,2 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1949 и 2007 годах и составляла плюс 37 градусов.

Время восхода солнца в столице ЛНР 20 августа – 04:50, время захода – 19:59. Продолжительность светового дня составит 15 часов 09 минут.

По предварительному прогнозу, 22 августа по территории Республики местами пройдут небольшие дожди, днем с грозами. 23 августа ожидается сухая и умеренно теплая погода, обусловленная влиянием поля повышенного давления.

20 августа — Луганск