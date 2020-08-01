Общественники и власти Краснодонщины поздравили горняков-ветеранов с Днем шахтера (ФОТО)

Активисты профсоюза работников угольной промышленности ЛНР, общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" и представители администрации Краснодона и Краснодонского района на праздничном мероприятии поздравили горняков-ветеранов с наступающими Днем шахтера и 85-летием стахановского движения. Об этом сообщили в горрайонной администрации."Праздничное мероприятие "Шахтеры – первые всегда, шахтеры – гвардия труда", приуроченное к празднованию Дня шахтера и 85-летия стахановского движения, сегодня состоялось в Краснодонском ордена Дружбы народов музее "Молодая гвардия", – говорится в сообщении.Участниками встречи стали ветераны шахтерского труда, представители администрации Краснодона и Краснодонского района, активисты ветеранской организации и проекта "Молодая гвардия" ОД "Мир Луганщине"."В течение десятилетий, как и в сегодняшнее время, шахтеры беззаветно преданы своему делу. Они работают в тяжелых условиях с полной отдачей, не жалея сил. Угольная отрасль – самая значимая составляющая бюджета Республики и нашего города. Мы, жители Краснодона, ценим шахтерский труд, гордимся трудовыми достижениями горняков и надеемся, что они всегда будут локомотивом для развития Краснодона и всей Республики", – сказал первый заместитель главы администрации Краснодона и Краснодонского района Виктор Якимов.Заведующая отделом экскурсионной и массовой работы музея "Молодая гвардия" Елена Стешенко рассказала собравшимся об истории развития угольной отрасли Донбасса и трудовом подвиге Алексея Стаханова.Председатель Краснодонской территориальной организации профсоюза работников угольной промышленности ЛНР Николай Работин отметил, что переход угольных предприятий под юрисдикцию государства дал мощный импульс к наращиванию темпов угледобычи, развитию угольных предприятий."Это дает уверенность в завтрашнем дне всем работникам государственного предприятия "Востокуголь", одним из структурных подразделений которого является "Краснодонуголь", а значит, и их семьям", – добавил он.От имени профсоюзного комитета угольного предприятия он вручил благодарственные письма и денежные премии ветеранам шахтерского труда Николаю Кунченко, Сергею Миронову, Виктору Кондрашову, Павлу Королеву и Нине Тарабаре.Музыкальный подарок собравшимся подарили участники мужского шахтерского вокального ансамбля "Горизонт" Дворца культуры "Юность" Молодогвардейска.Правительство ЛНР анонсировало программу по реорганизации угольной отрасли Республики, основные задачи которой определил глава ЛНР Леонид Пасечник. Он также заявил, что созданное в результате реорганизации угольной промышленности госпредприятие "Востокуголь" станет локомотивом, движущим экономику Республики.Напомним, в ночь с 30 на 31 августа 1935 года рабочий шахты "Центральная-Ирмино" Алексей Стаханов установил рекорд, добыв 102 тонны угля при норме в семь тонн. Трудовое достижение горняка послужило началом для организации всесоюзного Стахановского движения.5 февраля 1978 года город Кадиевка был переименован в Стаханов.День шахтера установлен указом главы ЛНР и отмечается ежегодно в последнее воскресенье августа.20 августа — Луганск