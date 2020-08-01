Около 200 солистов и коллективов приняли участие в онлайн-флешмобах РЦХЭТ

Около 200 солистов и коллективов приняли участие в онлайн-флешмобах, которые проводил Республиканский центр художественно-эстетического творчества (РЦХЭТ). Об этом сообщили в Министерстве образования и науки ЛНР.

"Всего в республиканских онлайн-флешмобах #ПесенныйКруиз, #НастроениеЛето, #вРитмеЛета приняли участие 193 сольных и коллективных исполнителей образовательных организаций (учреждений) Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.

В Минобразования отметили, что основной целью мероприятий являлась организация содержательного и социально-активного досуга школьников.

"Участники онлайн-флешмобов продемонстрировали большое разнообразие творческих способностей, они радовали вокальными и танцевальными номерами, подачей литературного материала, эмоциональным исполнением, которое отражало веселое и праздничное настроение детей и подростков в период летних каникул", - добавили в ведомстве.

Сертификаты победителей и участников флешмобов можно найти и скачать в группе РЦХЭТ в социальной сети "ВКонтакте".

21 августа — Луганск