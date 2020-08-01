Российский корабль назвали самым мощным в мире

"С новым вооружением и датчиками он станет, вероятно, самым мощным надводным военным кораблем в мире", — пишет автор.

Фото: РИА Новости / © Олег ЛасточкинМодернизация и перевооружение сделают тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" еще мощнее, уверен эксперт журнала Forbes Г. И. Саттон, передает РИА Новости.Корабль сопоставим по размерам с американскими линейными кораблями типа Iowa, но значительно превосходит их "по концепции и вооружению", отмечается в статье.Построенные под конец холодной войны гигантские крейсеры проекта 1144.2 "Орлан" затмевают любой надводный боевой корабль, отметил эксперт. Он назвал арсенал "Адмирала Нахимова" невероятным. Саттон обратил внимание, что корабль вооружен сверхзвуковыми ракетами П-700 "Гранит" — "убийцами авианосцев". Помимо этого, в арсенал судна входят комплексы ПВО С-300 и ракеты 9К33 "Оса".Ранее стало известно, что крейсер "Адмирал Нахимов" будет оснащен гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон". Его защиту обеспечат комплексы ПВО "Форт-М" и "Панцирь-М", а также противолодочное вооружение "Пакет-НК" и "Ответ". Корабль передадут в состав ВМФ в 2022 году.