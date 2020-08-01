Артисты луганской филармонии в прифронтовом Фрунзе дали концерт для детей (ФОТО)

Артисты Луганской академической филармонии выступили перед юными жителями прифронтового поселка городского типа Фрунзе с концертной программой "Алые паруса". Об этом сообщил отдел информационной политики и рекламы учреждения культуры.Выступление прошло в рамках акции по культурному обслуживанию жителей сельской местности "Искусство без границ", которая проходит при поддержке Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР.Перед началом концерта для детей была организована игровая программа и музыкальная викторина."Затем в сопровождении камерно-инструментального ансамбля "Киевская Русь" (художественный руководитель – заслуженный деятель искусств Украины Виктор Фалалеев) с популярными композициями из мультфильмов и фильмов выступили заслуженная артистка ЛНР Наталия Олефиренко, лауреаты международных конкурсов Виктория Рыбалкина, Дарья Лобова, Екатерина Подставничая-Кочет и Олег Романов. Вместе с детворой артисты вспоминали яркие моменты лета и водили хороводы", - рассказали в филармонии.Директор Фрунзенской средней школы Алексей Кисельников отметил, что луганские артисты устроили для детей и родителей "настоящий праздник"."Не всегда жителям поселка удается побывать в городе на мероприятии, а сейчас драматизма ситуации добавляет то, что по-прежнему слышны выстрелы орудий. Сегодня артисты подарили нашим детям возможность хоть ненадолго отдохнуть от войны", - сказал он.Жительница Фрунзе Анна поблагодарила луганскую филармонию за оказанное детям внимание, а также отметила, что "приезду музыкантов обрадовались не только малыши, но и взрослые"."Очень понравился концерт, особенно музыкальные инструменты. Я тоже хочу научиться играть на балалайке", – добавил юный житель Фрунзе Матвей.Напомним, артисты Луганской академической филармонии в 2019 году в рамках акции "Искусство без границ" провели 18 концертов.21 августа — Луганск