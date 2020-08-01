ВСУ могут отменить ротацию бригады из-за повальной заболеваемости COVID – Народная милиция

ВСУ могут отметить ротацию 25-й бригады из зоны проведения "операции объединенных сил" ("ООС") из-за повальной заболеваемости коронавирусом планируемых для прибытия военнослужащих 80-й бригады. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Ян Лещенко.

"На фоне распространения инфекции коронавируса на территории Украины в 25-й бригаде ВСУ в зоне карательной операции отмечается снижение морально-психологического состояния личного состава из-за возможной отмены ротации подразделения из зоны "ООС". Поводом для беспокойства послужило повальное заболевание коронавирусом военнослужащих 80-й бригады планируемых для прибытия в зону карательной операции", - рассказал он.

Лещенко уточнил, что в ходе боевого слаживания подразделений 80-й бригады перед убытием в зону "ООС" только за последнюю неделю заразились коронавирусом 220 военнослужащих, в том числе и командир бригады полковник Владимир Шворак, который в критическом состоянии был доставлен в Главный военный клинический госпиталь Министерства обороны Украины в Киеве.

Ранее начальник управления Народной милиции сообщал, что командир одной из бригад ВСУ доложил в штаб "ООС" об очередной вспышке коронавирусной инфекции среди военнослужащих.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 22,4 млн, из них более 788 тыс. скончались.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

21 августа — Луганск