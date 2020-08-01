СБУ заставила пересекшего КПВВ жителя ЛНР дать ложные сведения о службе в Народной милиции

Сотрудники СБУ заставили пересекшего линию соприкосновения жителя ЛНР дать ложные показания о характере и специфике прохождения службы в рядах Народной милиции Республики. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил начальник управления оборонного ведомства ЛНР полковник Ян Лещенко.

Он отметил, что в преддверии запланированной на 28 августа встречи советников глав государств стран-участниц "нормандской четверки" пропагандисты центра информационно-психологических операций ВСУ и сотрудники СБУ "активизировали работу по обвинению Российской Федерации в якобы участии в вооруженном конфликте в Донбассе".

"16 августа СБУ заявила о задержании при пересечении контрольного пункта въезда-выезда жителя ЛНР Игоря Катренко, который под угрозой собственной жизни дал ложные показания о характере и специфике прохождения военной службы в рядах Народной милиции в 2017 году", - рассказал Лещенко.

Начальник управления Народной милиции подчеркнул, что мужчина, опасаясь за собственную жизнь и жизнь своих близких, "сказал все, что ему написали украинские спецслужбы".

"Мы призываем руководство Украины прекратить террор мирного населения и перестать использовать мирных жителей для реализации подлых намерений по перекладыванию ответственности за развал страны на другое государство", - добавил он.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

21 августа — Луганск