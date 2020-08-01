Украина игнорирует прекращение огня, делая вид, что обеспокоена Донбассом – депутат

Украина игнорирует просьбы жителей Донбасса о прекращении обстрелов, создавая видимость обеспокоенности ситуацией. Об этом заявила депутат Народного Совета ЛНР Белла Демешко.

"Мощный взрыв, прозвучавший в Ровеньках ровно шесть лет назад, унес жизни четверых горожан, в том числе и пятилетнего ребенка. Это был удар баллистической ракетой "Точка-У", который нанесли украинские военные", - напомнила парламентарий.

Демешко подчеркнула, что киевские силовики нанесли удар по городу целенаправленно, пытаясь запугать жителей Республики.

"Им (украинской стороне) безразлично, что в тот день погибли люди, многие потеряли своих родных и близких, - продолжила депутат. - Спустя шесть лет, еще тысячи смертей, ранений и разрушений никаких изменений не произошло. Украинская власть продолжает полностью игнорировать просьбы о прекращении обстрелов от населения Донбасса, а главное – делать видимость того, что обеспокоена ситуацией там".

Она добавила, что при этом представители Украины пять месяцев отказывались подписывать дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.

"Ответ прост – население ЛНР и ДНР для президента Украины и его людей – пустое место, - добавила Демешко. - Координационный механизм прямой связи по реагированию на инциденты через (Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня) СЦКК не работает, звонки и сообщения там оставляют без ответа. Все это в очередной раз подтверждает то, что в Украине не желают слышать жителей Донбасса".

21 августа — Луганск