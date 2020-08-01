Начсвязи бригады ВСУ пересылал секретные данные по WhatsApp – Народная милиция

Комиссия службы защиты государственной тайны оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" отстранила от выполнения обязанностей начальника связи 14-й бригады ВСУ, который пересылал через интернет документы для создания защищенной радиосети. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Ян Лещенко.

Он рассказал, что, несмотря на запрет использования мобильных телефонов с выходом в интернет, киевские силовики продолжают активно общаться в социальных сетях и интернет-мессенджерах, в результате чего "закрытая информация нередко становится достоянием общественности".

"В 14-й бригаде осуществляет работу комиссия службы защиты государственной тайны ОТГ "Север", которая выявила факт ведения через интернет-мессенджер WhatsApp служебной переписки между начальником связи бригады и командирами структурных подразделений. В ходе анализа переписки установлено, что в открытом сегменте сети Интернет пересылались ключевые документы для создания защищенной радиосети, частоты и позывные для выхода в эфир командного состава", - сказал Лещенко.

Начальник управления Народной милиции добавил, что на время проведения разбирательства начальник связи был временно отстранен от выполнения служебных обязанностей "с рассмотрением вопроса о лишении допуска к государственной тайне".

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

21 августа — Луганск