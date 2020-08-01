Небоевые потери ОТГ ВСУ "Север" за неделю составили семь военнослужащих – Народная милиция

Небоевые потери оперативно-тактической группировки (ОТГ) ВСУ "Север" за неделю составили семь военнослужащих. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Ян Лещенко.

"В течение недели небоевые потери в соединениях ОТГ "Север" составили семь военнослужащих" - сказал он.

Начальник управления оборонного ведомства Республики уточнил, что в результате обвала блиндажа 14-й бригады множественные переломы конечностей и закрытую черепно-мозговую травму получил сержант Григорьев; двое военнослужащих 25-й бригады получили контузию при подрыве инженерного боеприпаса; боец того же соединения получил сотрясение мозга и переломы в ходе практического занятия по десантированию из вертолета; офицер представительства Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня подполковник Лезнов в ходе пьяной драки выпал со второго этажа штаба; еще двое военнослужащих 24-й бригады получили осколочные ранения в результате детонации боеприпасов.

"За прошедшую неделю лидером по небоевым потерям в ОТГ "Север" стала 25-я бригада ВСУ военного преступника (полковника Олега) Зенченко", - добавил Лещенко.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

21 августа — Луганск