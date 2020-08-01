Лоза рассказал о "реальном положении дел" в Крыму
Музыкант Юрий Лоза рассказал о своих впечатлениях после поездки в Крым, передает РИА Новости.
По его словам, полуостров может похвастаться богатой историей, красивой природой и ласковым морем. При этом Лоза заявил, что республику нужно развивать и дальше, а "реальное положение дел" в Крыму можно улучшить.
"Если там подправить, тут подтянуть, а что-то с чем-то поменять, получится очень даже нарядно", — написал певец в Facebook.
Как считает Лоза, для дальнейшего благоустройства Крыму в первую очередь необходимы "влюбленные в свой край специалисты".
"Сейчас почти все озабочены быстрым зарабатыванием денег, о какой-то далекой перспективе думают немногие — по крайней мере, такой вывод я сделал из общения с местным населением", — отметил музыкант.
Артист указал, что дальнейшие преобразования на полуострове требуют "запаса свободных средств". По мнению Лозы, сейчас в республике деньги расходуются в основном на неотложные нужды.
"Но позитивная движуха уже налицо, а это главное", — заключил Лоза.
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