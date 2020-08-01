Лоза рассказал о "реальном положении дел" в Крыму

"Если там подправить, тут подтянуть, а что-то с чем-то поменять, получится очень даже нарядно", — написал певец в Facebook.

Фото: РИА НовостиМузыкант Юрий Лоза рассказал о своих впечатлениях после поездки в Крым, передает РИА Новости.По его словам, полуостров может похвастаться богатой историей, красивой природой и ласковым морем. При этом Лоза заявил, что республику нужно развивать и дальше, а "реальное положение дел" в Крыму можно улучшить.Как считает Лоза, для дальнейшего благоустройства Крыму в первую очередь необходимы "влюбленные в свой край специалисты"."Сейчас почти все озабочены быстрым зарабатыванием денег, о какой-то далекой перспективе думают немногие — по крайней мере, такой вывод я сделал из общения с местным населением", — отметил музыкант.Артист указал, что дальнейшие преобразования на полуострове требуют "запаса свободных средств". По мнению Лозы, сейчас в республике деньги расходуются в основном на неотложные нужды."Но позитивная движуха уже налицо, а это главное", — заключил Лоза.