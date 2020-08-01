Фактов ставящих под сомнение легитимность выборов в Белоруссии не обнаружено

На сайте Госдумы РФ вывесили совместное заявление парламентского собрания Союза России и Белоруссии, где заявлено, что нарушений ставящих под сомнению победу Лукашенко не обнаружено, а сами выборы были честными, открытыми и конкурентными.9 августа 2020 года в Республике Беларусь состоялись президентские выборы. По их итогам Президентом Республики Беларусь избран А.Г. Лукашенко.Выборы были проведены в соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом Беларуси. Они были открытыми, конкурентными и обеспечили свободное волеизъявление граждан Беларуси.За ходом избирательной кампании наблюдало значительное количество международных наблюдателей, в том числе от Парламентского Собрания Союза Беларуси и России и Межпарламентской Ассамблеи СНГ.Фактов, ставивших под сомнение легитимность выборов Президента Республики Беларусь, не обнаружено.Призываем все страны уважать суверенный выбор белорусского народа.Считаем, что искусственное нагнетание ситуации вокруг итогов голосования противоречит букве и духу международного права.Заявляем о недопустимости вмешательства во внутренние дела государства и выступаем против любых попыток дестабилизации общественно-политической обстановки в Республике Беларусь.Все вопросы должны решаться конструктивно, в рамках действующего правового поля.Уверены, что белорусский народ в этот ответственный момент проявит мудрость, сохранит мир и стабильность во имя процветания своей Родины.http://duma.gov.ru/news/49352/ - цинкЛавров провел переговоры в Макеем, где в очередной раз была подчеркнута позиция РФ о недопустимости иностранного вмешательства и посредничества во внутрибелорусские дела.Кроме того, Лукашенко прямо обвинил в организации беспорядков на территории Белоруссии США, которые по его словам управляют подрывной деятельностью с территории стран соседствующих с Белоруссией. Видимо с расширением посольства США в Минске и поставками нефти у Батьки с американцами не сложится.Также Лукашенко заявил, что ситуация с протестами будет им решена в самое ближайшее время, а угрозы в адрес сотрудников ОМОНа и их семей будут вытравлены "каленым железом".Оппозиция на это заявляет, что на выходных надо срочно выходить, иначе потом будет поздно - Лукашенко окончательно оправится и начнутся репрессалии. Волнение имеет очевидную подоплеку - явно не ожидалось, что Лукашенко не уйдет и не были просчитаны последствия этого для самих оппозиционеров.В итоге, перед митингами на выходных, после "перемоги" 16 августа, митинги 22-23 августа начинают выглядеть для оппозиции как последний шанс навязать борьбу Лукашенко. И если там будет вяло, то скоро мы увидим решение проблем "каленым железом".UPD: Лукашенко заявил, что не хочет вводить военное положение в Белоруссии и хочет, чтобы все жили как раньше. Для этого он будет проводить жесткую линию на стабилизацию.Борис Рожин