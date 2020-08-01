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Жители Стаханова открыли памятную доску почетному гражданину города Ивану Захарченко (ФОТО)

root Вчера, 19:0035Новости
Жители Стаханова открыли памятную доску почетному гражданину города Ивану Захарченко (ФОТО)
























Жители Стаханова открыли мемориальную доску ветерану труда и спорта, почетному гражданину города Ивану Захарченко. Об этом сообщили в отделе внутренней политики и информации городской администрации.
"В рамках празднования 85-летия стахановского движения в Стаханове состоялось открытие мемориальной доски ветерану труда, ветерану спорта, журналисту, почетному гражданину города Ивану Яковлевичу Захарченко. Памятная доска установлена на фасаде дома № 20а по улице Ленина, где он жил", – говорится в сообщении.
Мемориальная доска установлена по инициативе городского совета ветеранов при поддержке главы администрации Стаханова Сергея Жевлакова.
Почетное право открыть памятную доску было предоставлено заместителю главы городской администрации Тамаре Ковтун и председателю городского совета ветеранов Евгению Шумейко.
"Это был удивительный человек. Иван Яковлевич прошел тяжелый жизненный путь, во время Великой Отечественной войны попал в плен, но не сломался. Более 25 лет Захарченко учил молодежь иностранным языкам. Его трудовая и спортивная деятельность – это настоящий пример беззаветного служения на благо родного города и его жителей", – сказала Ковтун.
Шумейко отметил, что Иван Захарченко "имел настоящий стахановский дух".
"Он воспитал не одно поколение спортсменов и выпустил много настоящих специалистов в области иностранных языков. 23 августа Ивану Яковлевичу исполнилось бы 95 лет", – рассказал председатель городского совета ветеранов.
Для участников церемонии выступил хор ветеранов войны и труда "Гвардия".
В завершение мероприятия собравшиеся возложили к мемориальной доске живые цветы.
Иван Захарченко родился 23 августа 1925 года в селе Лозовая Павловка (ныне – жилой массив в составе Брянки). В довоенные годы играл за уличные футбольные команды. С 1945-го по 1948 год защищал футбольную честь сборной команды 20-й танковой дивизии Красной армии, которая дислоцировалась в Польше. Входил в состав сборной команды Северной группы войск.
С 1949 по 1955 года Захарченко играл за стахановский "Шахтер". Работал корреспондентом газеты "Футбольное обозрение", диктором-комментатором стадиона "Победа", секретарем Стахановской городской федерации футбола.
В 1963 году окончил филологический факультет Киевского государственного университета. 25 лет преподавал немецкий и английский языки в Стахановском филиале Коммунарского горно-металлургического института (ныне – Донбасский государственный технический институт), восемь лет возглавлял кафедру иностранных языков.
Награжден орденом "Знак почета". В 2010 году Захарченко присвоено звание "Почетный гражданин Стаханова".
Скончался 27 марта 2011 года.
21 августа — Луганск

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