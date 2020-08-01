Жители Стаханова открыли памятную доску почетному гражданину города Ивану Захарченко (ФОТО)

Жители Стаханова открыли мемориальную доску ветерану труда и спорта, почетному гражданину города Ивану Захарченко. Об этом сообщили в отделе внутренней политики и информации городской администрации."В рамках празднования 85-летия стахановского движения в Стаханове состоялось открытие мемориальной доски ветерану труда, ветерану спорта, журналисту, почетному гражданину города Ивану Яковлевичу Захарченко. Памятная доска установлена на фасаде дома № 20а по улице Ленина, где он жил", – говорится в сообщении.Мемориальная доска установлена по инициативе городского совета ветеранов при поддержке главы администрации Стаханова Сергея Жевлакова.Почетное право открыть памятную доску было предоставлено заместителю главы городской администрации Тамаре Ковтун и председателю городского совета ветеранов Евгению Шумейко."Это был удивительный человек. Иван Яковлевич прошел тяжелый жизненный путь, во время Великой Отечественной войны попал в плен, но не сломался. Более 25 лет Захарченко учил молодежь иностранным языкам. Его трудовая и спортивная деятельность – это настоящий пример беззаветного служения на благо родного города и его жителей", – сказала Ковтун.Шумейко отметил, что Иван Захарченко "имел настоящий стахановский дух"."Он воспитал не одно поколение спортсменов и выпустил много настоящих специалистов в области иностранных языков. 23 августа Ивану Яковлевичу исполнилось бы 95 лет", – рассказал председатель городского совета ветеранов.Для участников церемонии выступил хор ветеранов войны и труда "Гвардия".В завершение мероприятия собравшиеся возложили к мемориальной доске живые цветы.Иван Захарченко родился 23 августа 1925 года в селе Лозовая Павловка (ныне – жилой массив в составе Брянки). В довоенные годы играл за уличные футбольные команды. С 1945-го по 1948 год защищал футбольную честь сборной команды 20-й танковой дивизии Красной армии, которая дислоцировалась в Польше. Входил в состав сборной команды Северной группы войск.С 1949 по 1955 года Захарченко играл за стахановский "Шахтер". Работал корреспондентом газеты "Футбольное обозрение", диктором-комментатором стадиона "Победа", секретарем Стахановской городской федерации футбола.В 1963 году окончил филологический факультет Киевского государственного университета. 25 лет преподавал немецкий и английский языки в Стахановском филиале Коммунарского горно-металлургического института (ныне – Донбасский государственный технический институт), восемь лет возглавлял кафедру иностранных языков.Награжден орденом "Знак почета". В 2010 году Захарченко присвоено звание "Почетный гражданин Стаханова".Скончался 27 марта 2011 года.21 августа — Луганск