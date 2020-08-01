Врачи разрешили перевезти Навального на лечение за рубеж

"Бригада посчитала пациента транспортабельным, бригада посчитала возможной перевозку, они гарантировали, что они его довезут до указанного места назначения, то есть в Берлин. Но на тот момент мы имели положительную динамику, снижался уровень критических состояний, которые были днем, поэтому совместно с нашими коллегами немецкими мы решили совместно считать вопрос преждевременным", — пояснил врач.

Фото: РИА НовостиВрачи разрешили перевезти Алексея Навального за границу для лечения, сообщил замглавврача омской больницы скорой помощи №1 Анатолий Калиниченко, передает РИА Новости.Он рассказал, что в Омск прибыла бригада немецких медиков, с которыми провели консультации.Он добавил, что лечение пациента продолжили и добились стабилизации его состояния. Также в омской больнице ждут от принимающей стороны подтверждающих документов."Имея многократные просьбы родственников разрешить транспортировку пациента куда-то, понимая, что все равно существуют определенные риски, родственники — жена и брат, которые полностью погружены и имеют все данные о диагнозе и состоянии пациента и берут эти риски на себя, мы на этот момент приняли решение, что мы не возражаем против его перевода в другой стационар — тот, который укажут нам родственники", - заявил Калиниченко.Утром в Омск из Германии прилетел специализированный медицинский борт для перевозки Навального в берлинскую клинику "Шарите". Инициатором выступила организация Cinema for Peace.В справочной службе аэропорта Омска РИА Новости сообщили, что вылет самолета Bombardier Challenger 604 запланирован на утро 22 августа.