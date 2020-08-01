На Луганщине за сутки диагностировали 20 случаев COVID-19: информация по городам

.

Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на Луганский лабораторный центр МОЗ.

Так, общее количество за весь период — 226. Зарегистрировано 956 подозрительных случаев заболевания.

Новые подтвержденные случаи зарегистрированы:

— г. Северодонецк — 9 (3 человека больные пневмонией, 6 человек, которые находились в контакте с ранее заболевшими)

— г. Рубежное — 1 (лицо, находившееся в самоизоляции после возвращения из ВОТ)

— г. Лисичанск — 7 (6 человек, которые находились в контакте с ранее заболевшими, 1 человек, находившийся в самоизоляции после возвращения из региона с красным уровнем эпидемической опасности в пределах территории Украины);

— Станично-Луганский район — 1 (лицо, находившееся в самоизоляции после возвращения из ВОТ);

— Новоайдарский район (1 человек, находившийся в контакте с ранее заболевшим).

Эпидемиологические расследования проводятся по всем подтвержденным случаям. Выписано 2 человека в связи с выздоровлением. В общем выздоровели 142 человека.

Таким образом, имеем на сегодня 83 активных больных, из них 36 госпитализированы в различных лечебно-профилактических учреждениях области, остальные 47 лечатся амбулаторно. Красота и здоровье - Сегодня, 19:47 35 За последние сутки в Луганской области подтверждено 20 случаев заболевания коронавирусной болезньюОб этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на Луганский лабораторный центр МОЗ.Так, общее количество за весь период — 226. Зарегистрировано 956 подозрительных случаев заболевания.Новые подтвержденные случаи зарегистрированы:— г. Северодонецк — 9 (3 человека больные пневмонией, 6 человек, которые находились в контакте с ранее заболевшими)— г. Рубежное — 1 (лицо, находившееся в самоизоляции после возвращения из ВОТ)— г. Лисичанск — 7 (6 человек, которые находились в контакте с ранее заболевшими, 1 человек, находившийся в самоизоляции после возвращения из региона с красным уровнем эпидемической опасности в пределах территории Украины);— Станично-Луганский район — 1 (лицо, находившееся в самоизоляции после возвращения из ВОТ);— Новоайдарский район (1 человек, находившийся в контакте с ранее заболевшим).Эпидемиологические расследования проводятся по всем подтвержденным случаям. Выписано 2 человека в связи с выздоровлением. В общем выздоровели 142 человека.Таким образом, имеем на сегодня 83 активных больных, из них 36 госпитализированы в различных лечебно-профилактических учреждениях области, остальные 47 лечатся амбулаторно. Красота и здоровье - Сегодня, 19:47 35

Метки: {keywords}