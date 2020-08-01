Синоптики прогнозируют днем 22 августа в ЛНР до 27 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 22 августа будет колебаться от 12 градусов выше нуля днем ночью до 27 градусов тепла. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 21 августа до 21.00 22 августа на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, слабый кратковременный дождь, местами гроза, ветер северо-восточный 9-14 м/с, утром и днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 12-17, днем 22-27 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 14-16 градусов выше нуля, днем – 24-26 градусов тепла.

Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 13-15 градусов ночью и 23-25 градусов выше нуля днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 22 августа метеорологи отмечали в 1997 году – плюс 8,1 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2007 году и составляла плюс 37,6 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 22 августа – 04:51, время захода – 19:57. Продолжительность светового дня составит 15 часов 06 минут.

По предварительному прогнозу, 23-24 августа ожидается сухая, умеренно теплая погода, обусловленная влиянием поля повышенного давления.

21 августа — Луганск