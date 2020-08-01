Созданная на собранные жителями средства спортплощадка для инвалидов открылась в Стаханове (ФОТО)

Открытие спортплощадки, оборудованной на средства, собранные в ходе благотворительной акции "Беги вместо меня", состоялось в Стаханове. Об этом сообщили в отделе внутренней политики и информации администрации Стаханова."На территории стахановского отделения Республиканского центра реабилитации детей-инвалидов сегодня состоялось торжественное открытие площадки со специальными спортивными тренажерами. Установить комплекс тренажеров удалось благодаря средствам, собранным по итогам благотворительной акции "Беги вместо меня", которая состоялась в сентябре 2019 года", – говорится в сообщении.Организатором благотворительной акции выступила общественная организация матерей детей-инвалидов и инвалидов "Сердце матери" при поддержке администрации Стаханова.В церемонии открытия площадки приняли участие глава администрации Стаханова Сергей Жевлаков, директор Луганского центра социальной реабилитации детей-инвалидов "Возрождение" Наталья Ващенко, руководители учреждений и организаций Стаханова, представители духовенства, общественники города, а также подопечные центра и их родители."В благотворительном забеге "Беги вместо меня" приняли участие более 500 человек из разных городов и районов Луганской Народной Республики. Это были совершенно разные люди: представители власти, учреждений и организаций, духовенства, общественности, предприниматели, спортсмены. Все они внесли свой вклад в одно общее дело. Я искренне благодарю организаторов и участников акции за их доброту и милосердие, за помощь нашим детям. Мы будем стараться и впредь не оставлять их один на один со своими трудностями и проблемами", – сказал Жевлаков.Директор стахановского отделения Центра реабилитации детей-инвалидов Анна Солдатенко сообщила, что открытие площадки было запланировано на весну текущего года, однако в связи с угрозой распространения COVID-19 торжественную церемонию пришлось перенести."И очень символично, что такое радостное событие проходит в преддверии знаменательных для каждого из нас дат – 85-летия стахановского движения и Дня города. Я убеждена, что все вместе мы сделали еще один шаг навстречу счастливой жизни "особенных" детей", – сказала она.На площадке установлено пять тренажеров, каждый из которых предназначен для проработки различных групп мышц. На тренажерах могут заниматься как дети, так и взрослые с ограниченными возможностями здоровья.Маленькие подопечные центра поблагодарили организаторов акции и подарили каждому памятный сувенир, сделанный своими руками, а также прочитали стихи, после чего под руководством врача-реабилитолога приступили к занятиям.Ранее в Министерстве труда и социальной политики ЛНР сообщали, что организаторы акции "Беги вместо меня", прошедшей в Стаханове, приобрели за счет собранных средств уличные тренажеры для подопечных Центра реабилитации детей-инвалидов.В администрации Стаханова информировали, что участники благотворительного марафона "Беги вместо меня" собрали более 200 тыс. руб. на оборудование детской площадки для городского Центра реабилитации детей-инвалидов и приобретение уличных тренажеров.21 августа — Луганск