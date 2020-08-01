Более 13,5 тыс. жителей Луганска приняли участие в субботнике ко Дню города — мэрия

Более 13,5 тыс. жителей Луганска приняли участие в состоявшейся сегодня экологической акции, приуроченной к празднованию Дня города. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

«Более 13,5 тысяч жителей Луганска стали участниками мероприятия по благоустройству, приуроченного к 225-й годовщине основания города. Приводить в порядок парки, скверы, посадки и придомовые территории горожанам помогали 34 единицы спецтехники коммунальных предприятий», — говорится в сообщении.

Заместитель главы администрации Луганска Антонина Кузьменко сообщила, что работы проводились на 526 объектах городской инфраструктуры.

«Я признательна всем руководителям, которые откликнулись на наши обращения. Все учебные заведения, лечебные учреждения, все министерства вышли сегодня на субботник. Хотелось бы, чтобы наш город всегда был чистым», — отметила она.

Одной из самых масштабных площадок субботника стал столичный парк имени Максима Горького.

«Там работали около 200 человек — представители администрации Луганска, Министерства по чрезвычайным ситуациям, коммунальных предприятий. Убрали поросль, выкосили траву и привели парк в порядок к празднованию всеми любимого Дня города», — рассказал заместитель главы администрации Луганска Андрей Катасанов. Новости Региона - Сегодня, 20:45 42