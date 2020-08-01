Ради мира необходимо идти на определённые компромиссы — 48,3% украинцев

Результаты опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» и Центром Разумкова.

21,7% опрошенных уверены, что мир на востоке Украины можно установить только с позиции силы — когда одна из сторон одержит победу.

48,3% украинцев считают, что ради мира в стране можно пойти на определенные компромиссы, но не на все.

20% респондентов думают, что для достижения этой цели необходимо идти на любые компромиссы.

Еще 10% опрошенных не смогли ответить на вопрос.

Опрос проводился совместно фондом «Демократические инициативы» и Центром Разумкова с 14-го по 19 августа во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Опрошено 2018 человек в возрасте старше 18 лет методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Подробнее с результатами опроса можно ознакомиться здесь. Новости Украины - Сегодня, 20:29 60