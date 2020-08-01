В Луганской области планируют отремонтировать и построить 343 км дорог
Дорога от Станицы Луганской до Северодонецка — главный нынешний объект Национальной программы «Большая стройка».
Как сообщает Служба автомобильных дорог в Луганской области, работы проводились одновременно тремя подрядными организациями на дорогах Т-13-06, Н-21, Т-13-09, Р-22.
Маршрут Станица Луганская — Северодонецк проходит через населенные пункты — Станица Луганская, Макарово, Нижняя Ольховая, Теплое, Нижнетеплое, Петропавловка (Станично-Луганский район), Счастье, Новоайдар, Айдар-Николаевка, Новоахтырка, Смоляниново, (Новоайдарский район), Северодонецк. Полностью маршрут протяженностью 123 км планируют закончить в конце августа текущего года.
Начальник Службы автомобильных дорог в Луганской области Павел Цубер рассказал о дальнейшей деятельности по развитию дорожной инфраструктуры Луганской в ??рамках проекта «Большая стройка»
«В начале текущего года план составлял 193 км. Фактически на сегодняшний день 133 км дорог — уже отремонтированы. На старте — работы еще на 210 километрах дорог.
По амбициозным планам Укравтодора в Луганской области будет отремонтировано и построено 343 км дорог», — сказано в сообщении
Новости Региона - Сегодня, 20:09 134
Как сообщает Служба автомобильных дорог в Луганской области, работы проводились одновременно тремя подрядными организациями на дорогах Т-13-06, Н-21, Т-13-09, Р-22.
Маршрут Станица Луганская — Северодонецк проходит через населенные пункты — Станица Луганская, Макарово, Нижняя Ольховая, Теплое, Нижнетеплое, Петропавловка (Станично-Луганский район), Счастье, Новоайдар, Айдар-Николаевка, Новоахтырка, Смоляниново, (Новоайдарский район), Северодонецк. Полностью маршрут протяженностью 123 км планируют закончить в конце августа текущего года.
Начальник Службы автомобильных дорог в Луганской области Павел Цубер рассказал о дальнейшей деятельности по развитию дорожной инфраструктуры Луганской в ??рамках проекта «Большая стройка»
«В начале текущего года план составлял 193 км. Фактически на сегодняшний день 133 км дорог — уже отремонтированы. На старте — работы еще на 210 километрах дорог.
По амбициозным планам Укравтодора в Луганской области будет отремонтировано и построено 343 км дорог», — сказано в сообщении
Новости Региона - Сегодня, 20:09 134
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