В Ярославле в многоэтажном доме прогремел взрыв

Фото: Пятый канал / ТвиттерТри человека, пострадавшие при взрыве газа в Ярославле, находятся в состоянии средней тяжести, сообщила пресс-служба областного правительства, передает РИА Новости.Там добавили, что пожар на месте ЧП ликвидировали, под завалами могут находиться люди.Собеседник РИА Новости в экстренных службах региона уточнил, что, по предварительной информации, под обломками могут быть женщина и ребенок. Также, по его словам, количество раненых увеличилось до четырех. Всех госпитализировали в городскую клиническую больницу имени Виноградова.Взрыв произошел в доме № 5 по улице Батова. Один человек, по предварительной информации МЧС, погиб.Обрушились перекрытия с третьего по пятый этаж.