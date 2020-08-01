Из жизни ушел Почетный гражданин города Луганска

25 августа в возрасте 90 лет ушел из жизни выдающийся ученый, академик Национальной Академии наук Украины, Почетный гражданин города Луганска Виктор Григорьевич Барьяхтар.Выпускник СШ №16 г. Луганска, Виктор Барьяхтар в 1951 г. окончил физический факультет Ленинградского государственного университета, в 1953 г. — физико-математический факультет Харьковского государственного университета, в 1959 г. защитил кандидатскую диссертацию.После защиты докторской диссертации в 1972 г. возглавил теоретический отдел Донецкого физико-технического института. В 1978 г. избран академиком Академии наук УССР. Возглавлял Донецкий научный центр Академии наук УССР. С начала 1980-х гг. — академик-секретарь Отделения физики и астрономии президиума Академии наук. С 1989 по 1998 гг. — вице-президент Национальной академии наук Украины.В 1995 г. Виктор Барьяхтар создал и возглавил Институт магнетизма НАН Украины. С 1997 по 2007 гг. Виктор Григорьевич — декан физико-математического факультета Национального технического университета Украины.За вклад в теоретическую физику магнитных явлений в твердых телах, научно-педагогическую деятельность и работу над безопасностью ядерной энергетики Виктор Барьяхтар награжден многочисленными наградами. Автор и соавтор 650 научных статей и более 30 книг.Основные исследования Виктора Григорьевича посвящены магнетизму, физике металлов, физике плазмы, сверхпроводимости. Совместно с Александром Ахиезером Барьяхтар сделал научное открытие явления магнитоакустического резонанса, которое 19 марта 1956 года занесено в Государственный реестр открытий СССР под №46.Лауреат премий имени Крылова, Боголюбова, Синельникова, двух Государственных премий УССР, Государственной премии Украины, Заслуженный деятель науки УССР. Награжден орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Ленина», орденом князя Ярослава Мудрого V степени, орденом «За заслуги» II и I степеней, памятными медалями Иоанна Павла второго и Папы Римского, золотой медалью имени Вернадского и другими наградами.Администрация города Луганска выражает искренние соболезнования родным и близким Виктора Григорьевича.Пресс-служба Администрации города ЛуганскаЭкономика - Сегодня, 18:45 37