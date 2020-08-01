Стало известно, что привезли в Луганск автомобили гумконвоя МЧС РФ
Автомобили гуманитарного конвоя МЧС России доставили на склады Министерства здравоохранения в Луганске вакцины и медицинские препараты для лечения хронических заболеваний.
Об этом сообщила министр здравоохранения Наталия Пащенко.
«В 98-м конвое зашли препараты для лечения хронических заболеваний. Это инсулин для лечения больных сахарным диабетом, препараты для лечения несахарного диабета. Частично зашли расходники для оказания помощи кардиологическим больным, небольшой объём кардиостимуляторов. Также зашли препараты для оказания помощи пациентам с пересаженными органами», — рассказала министр здравоохранения.
Она уточнила, что в республике также получили расходники для проведения гемодиализа, тест-системы для скрининга новорождённых и беременных.
Наталия Пащенко пояснила, что в Минздраве получили препараты для лечения ювенильного ревматоидного артрита и для проведения интервенционной радиологии.
«И что немаловажно, зашли сегодня препараты для вакцинопрофилактики — это для профилактики таких заболеваний, как корь, БЦЖ (вакцина против туберкулёза — прим.ред.) и грипп. То есть, мы своевременно, начиная уже с сентября, можем начинать прививочную кампанию», — подытожила министра здравоохранения.
Политика - Сегодня, 18:30 109
Об этом сообщила министр здравоохранения Наталия Пащенко.
«В 98-м конвое зашли препараты для лечения хронических заболеваний. Это инсулин для лечения больных сахарным диабетом, препараты для лечения несахарного диабета. Частично зашли расходники для оказания помощи кардиологическим больным, небольшой объём кардиостимуляторов. Также зашли препараты для оказания помощи пациентам с пересаженными органами», — рассказала министр здравоохранения.
Она уточнила, что в республике также получили расходники для проведения гемодиализа, тест-системы для скрининга новорождённых и беременных.
Наталия Пащенко пояснила, что в Минздраве получили препараты для лечения ювенильного ревматоидного артрита и для проведения интервенционной радиологии.
«И что немаловажно, зашли сегодня препараты для вакцинопрофилактики — это для профилактики таких заболеваний, как корь, БЦЖ (вакцина против туберкулёза — прим.ред.) и грипп. То есть, мы своевременно, начиная уже с сентября, можем начинать прививочную кампанию», — подытожила министра здравоохранения.
Политика - Сегодня, 18:30 109
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